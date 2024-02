Quiénes son Marlena, que les une a Maneskin y qué tiene que ver su canción 'Amor de verano' con Dulceida

Ellas mismas han reconocido que la historia de Dany Zuko y Sandy, los protagonistas de Grease, ha sido, en parte, fuente de inspiración de Amor de verano, la canción con la que el dúo femenino Marlena se presenta a la tercera edición del Benidorm Fest, pistoletazo de salida de la carrera a Eurovisión 2024.

La propuesta de Ana Izquierdo y Carol Moyano, sus integrantes, es bailable y tiene gancho, pero sobre todo es una creación “marca Marlena”. Probar suerte en el festival alicantino era una idea que la pareja musical venía madurando desde hace tiempo y este año ha tomado en firme la decisión: “Mandamos nosotras la canción y era una canción que ya teníamos hecha”.

El tema, que se presentó el pasado 14 de diciembre, está disponible en Spotify desde el día 15 y, poco después de salir, se colocó en el primer puesto de la lista del Benidorm Fest, un dato que hay que tomar con prudencia porque ellas ya llevaban ventaja y contaban con un millón de oyentes en la plataforma.

[[H3:La historia de amor con Dulceida tras esta canción… y la anterior]]

Al margen de lo musical, Amor de verano ha despertado la curiosidad de los seguidores de Marlena, pendientes de un nuevo capítulo del culebrón que protagonizaron Ana —el 50% de Marlena— y Dulceida . “Es la primera parte de la historia, cuenta cómo empezó todo”, aseguraba la protagonista unos días antes de salir el tema.

Ana Izquierdo y la influencer mantuvieron un intenso romance cuando la segunda rompió con su mujer Alba Paul. Después, Dulceida y ex se reconciliaron y Marlena dedicó a la famosa celebrity de redes sociales una de sus canciones más exitosas, Red Flags, que compusieron junto a Manel Navarro —representante de España en Eurovisión 2017— y que no tardó en ser ‘interpretada’ por sus fans: “Tan dulce como tu nombre / Pero me amarga pensar / Lo que podría haber pasado / Pero no llegó a pasar".

“Red Flags es una canción terapéutica para cada persona que la escuche y que haya pasado por alguna situación así. Las letras que hacemos, como siempre decimos, cuentan vivencias personales y queremos plasmarlas en la vida de cada persona. Así es como lo he vivido yo, como lo he sentido yo y así queremos mostrarlo al mundo", aclaró la vocalista sobre el tema con el que salda cuentas con su ex a la manera de Shakira.

Marlena y su especial relación con Maneskin

Amor de verano no será el primer éxito del dúo que en 2023 se consolidó como uno de los grupos revelación con su disco 1000 primeras veces lanzado en el mes de enero y que contiene sus composiciones más escuchadas desde el inicio de su carrera, como Gitana, Red Flags, Un verano sin ti o Me sabe mal.

Esta última canción fue su carta de presentación y eso que, como reconocían las músicas, no querían sacarla: “Era una canción triste, melancólica, que se escribió en la cuarentena sobre una niña que quiere salir de su cuarto. Al final ha resultado una canción bastante veraniega”.

Me sabe mal fue publicada en abril de 2021, como relanzamiento de su carrera, que comenzó en 2017, cuando se conocieron una noche de copas. Por aquel entonces se hacían llamar W-Caps, Ana y Carol comenzaron a subir covers a las redes sociales y se presentaron a los castings de Factor X Italia 2017, donde coincidieron con Maneskin, y de Factor X España en 2018.

Durante el confinamiento dieron forma a su proyecto y cambiaron su nombre por Marlena, inspirándose en el título de un tema del grupo italiano con el que entablaron una especial relación durante el talent show. “Marlena para los italianos es la diosa de la creatividad, del empoderamiento femenino… Marlena se llaman así porque… tras la Covid comenzó la transición y Marlena es la el nombre de una canción de Maneskin”, explicaron en una entrevista.