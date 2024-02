¿Qué dice la letra de 'Amor de verano', la canción en la que Ana de Marlena narra la primera parte de su relación con Dulceida?

La historia de amor entre Ana Legazpi (Marlena) y Dulceida dio mucho que hablar. La influencer y la cantante estuvieron juntas varios meses entre 2021 y 2023 —cuando Aida Doménech y Alba Paul rompieron su relación—, hasta que la primera tomó la decisión de cortar para volver con su ex.

La artista madrileña acabó destrozada y no le sentó muy bien que la dejara, lo que se evidenció durante un concierto el pasado mayo al referirse a una 'historia de amor' y desearl a esta chica "que le fuera muy bien con su novia, que le fuera bonito" y le mandó una pullita: "Que sea feliz y no haya solo negocio y likes".

La respuesta de la influencer fue criticar sus palabras y dejar claro que ella era "más elegante".

Ana Legazpi recuerda su historia de amor con Dulceida en Amor de verano, la canción que ha presentado con Marlena al Benidorm Fest 2024, y se centra en los aspectos más positivos de su relación. No se sabe exactamente cuándo estuvieron juntas, pero en el single se habla de un romance fugaz e intenso.

Podríamos decir que la trama de Amor de verano es muy genérica y sería válida para cualquier lío, aunque hay un detalle en la letra que parece un guiño directo a Aida Doménech: Y nos daremos un besito viral. ¿Una indirecta por su fama como influencer?

Ana Legazpi y su compañera Carolina Moyano definieron así la canción en rueda de prensa: "Habla sobre lo que a todo el mundo una vez le habrá pasado, conocer a alguien en esta temporada, en la que estás fuera de la rutina y de la vida diaria. Ya sea en la playa o en cualquier sitio de vacaciones".

El sencillo habla de la 'etapa bonita' de su historia con Dulceida. Meses antes, las chicas habían publicado Red Flags, en la que se centra en todo lo malo que había pasado con la de Barcelona.

Letra completa de 'Amor de verano'

Nos miramos tan dulce, comemos despacio

Hablan por la espalda, me importa un carajo

Nos miramos tan dulce, comemos despacio

Sentada en las nubes, me tienes volando

But I don't know you, and you don't know me (Hoo, hoo)

En cada puerto dejaré una señal

But you don't know me and I don't know you (Hoo, hoo)

Y nos daremos un besito viral

Tus amigos dirán que te andes con cuida'o

Que saben si te has enamora'o

Cuando cojas mi mano, esto ni habrá empeza'o

Aún no te pido y ya me ha' mata'o

Nos miramos tan dulce, comemos despacio

Hablan por la espalda, me importa un carajo

Nos miramos tan dulce, comemos despacio

Sentada еn las nubes, me tienеs volando

But I don't know you, and you don't know me (Hoo, hoo)

En cada puerto dejaré una señal

But you don't know me and I don't know you (Hoo, hoo)

Y nos daremos un besito viral

Somos tú y yo, es amor de verano que aún no ha pasado

Pero me da igual, si en Septiembre ya te habré olvidado

Somos tú y yo, es amor de verano que aún no ha pasado

Pero me da igual, si en Septiembre y me he enamorado

Nos miramos tan dulce, comemos despacio

Hablan por la espalda, me importa un carajo

Nos miramos tan dulce, comemos despacio

Sentada en las nubes, me tienes volando

Ay, dime cómo y cuando, ese culo pasar

No sé si fue ese baile, esa playa o ese bar

Tengo el carrete lleno de muy buen material

Sé que eran cuatro besos, ahora a ver qué va a pasar

Nos miramos tan dulce, comemos despacio

Hablan por la espalda, me importa un carajo

Nos miramos tan dulce, comemos despacio

Sentada en las nubes, me tienes volando

But I don't know you, and you don't know me (Hoo, hoo)

En cada puerto dejaré una señal

But you don't know me and I don't know you (Hoo, hoo)

Y nos daremos un besito viral

But I don't know you