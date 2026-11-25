El tour internacional de Raphael con más de 50 conciertos tenía previsto finalzar este diciembre pero finalmente lo hará en 2027. Tras cancelar minutos antes del show, su concierto del 21 de noviembre en A Coruña por una “indisposición”, según dijo la megafonía del recinto, son muchos los fans que se encontraban muy intranquilos por su estado de salud. Tratando de calmar la preocupación de sus fans, el jinense publicó en sus redes sociales un mensaje en el que transmitía que ya se encontraba mejor.

Este 28 de noviembre, Raphael actuará según lo previsto en Málaga, en Granada el 12 de diciembre y en Madrid el 19 de diciembre. Gran Canaria estaba programado para el 7 de diciembre, pero tendrá que esperar a 2027 por "recomendación médica de evitar los viajes en avión". Aún no han anunciado la nueva fecha, pero lo harán próximamente.

Raphael ha sufrido otros problemas de salud en los últimos años. En 2024, tuvo un ictus leve y le diagnosticaron un linfoma cerebral y tuvo que cancelar algunos conciertos. En 2025 volvió a los escenarios, pero suspendió algunos shows por una bronquitis.