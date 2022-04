Rauw Alejandro pinta a una mujer desnuda en el videoclip de su canción 'MUSEO'

Rauw Alejandro está de estreno. El cantante puertorriqueño presenta MUSEO, una canción en cuyo videoclip se pone en la piel de un pintor que plasma en un lienzo el cuerpo desnudo de una mujer tendida sobre la cama mientras su pareja descansa a sus pies. Es imposible no acordarse de Rosalía al verlo. ¿Es ella?

No hay respuesta, todavía, a esta pregunta. Desde luego que el pelo largo y castaño de la modelo recuerdan al de la catalana, pero su nombre no aparece por ningún lado. Tampoco los artistas han dicho nada a este respecto, pero no es descartable que lo hagan más adelante.

Habla por sí sola la letra de la canción que es, a todas luces, un homenaje a la musa del cantante y está sí es Rosalía.

Igual que la catalana le declara su amor en HENTAI, el puertorriqueño se entrega en la letra de este nuevo tema. "En mi cabeza se quedó aquella pose / Aquella pose, aquella pose, eh / Lo hicimo' en Barcelona / Y otra ve' de vuelta a New York", canta el artista que el videoclip se pasea entre esculturas que bailan al ritmo de su nueva canción.

La letra de 'MUSEO', de Rauw Alejandro

Solo yo puedo besar de tu piel ese lunar

Que sin ropa veo, yo te deseo

Tú me pones a volar, yo te pongo a temblar

Ese toto un museo, en tus agua' buceo

Toda Chanel

Su blusa cae como el atardecer

Te lo vo'a esconder

De tu boca coctel yo me emborraché

En cuatro la puse

Adentro se la eché

La diabla tiene a su bandido

Por ella jalo el gatillo

Chingando no' entendimo'

Que ere' mía, no lo asimilo

La cama haciendo sonidos

Todavía no nos dormimo'

Fanático de tu ombligo

No es un río, son sus fluidos, eh

Dime si quieres sexo o que te haga el amor

Mi nena masoquista le da placer que le dé dolor, eh

Yo también me dejo que me haga' lo que tú quiera'

La cama e' una selva y 'toy buscando encontrarme la fiera, eh

Cuando duerme le pido a Dio' y a to' lo' ángele'

Que siempre te me cuiden en to' lo que desees hacer

Recuérdeme donde sea que estés

Qué suerte la mía, te encontré, tú ere' mi gloria

Volvería a ti aunque me quede sin memoria

En mi cabeza se quedó aquella pose

Aquella pose, aquella pose, eh

Lo hicimo' en Barcelona

Y otra ve' de vuelta a New York

Aquella pose, me mató en otra pose

'Tá bellaca, su mirada la delata

Por debajo 'e su bata no tiene nada

Así la muerdo por to'a la casa

Chingamo' en la terraza

Y sin cojone' que to' el mundo sepa

Que le' quede claro quien ahora te lo mete

Como si fuera su moto ella se trepa

Grita, que no estamo' en la biblioteca

Quiero ver tu desnudez y jalarte el pelo, jaja

Hasta viejos, jeje, ey

Tú me pones a volar, yo te pongo a temblar ese toto

En tu' agua'

(I love you, I love you, I love you)