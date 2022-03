Lo sugerente es más erótico que lo explícito. Con esta premisa, Rosalía compuso Hentai como una forma de expresar sus pasiones más carnales. Una oda al goce y al disfrute que generó una avalancha de críticas cuando se desvelaron los 15 primeros segundos del track. La letra, demasiado banal según los escépticos, se hizo viral en un abrir y cerrar de ojos. Lo que le dijo su madre sobre ella se lo contó a Iggy Rubín y Eva Soriano en su entrevista para Cuerpos Especiales.

La canción ha sido producida por Sir Dylan, Michael Uzowuru, Noah Goldstein, Pharrell Williams y la propia Rosalía, que desgrana la canción verso por verso para Genius, empresa especializada en letras, referencias y anotaciones sobre creaciones artísticas. Ya lo hizo con Saoko, tema que habla de la transformación que ha experimentado desde que se convirtió en una estrella global.

Por qué la llamó Hentai

"Lo sugerente es más erótico que lo explícito. El Hentai solo por ser dibujado ya es más sugerente que el porno convencional. El porno convencional pues como 'whatever'", dice la cantante sobre las referencias de las que bebió para componer el tema, una letra que le salió "tumbada, en mi habitación, escribiendo unas frases un día, unas frases otro día".

"Tenía la intención de hacer una canción que te recordara una balada de Disney pero a la vez con una letra super explícita y de contenido sexual", apunta.

Rosalía analiza la letra de Hentai

Pa', pero mírate

No pienses más

Na' que pensar

Tan rico no puede ser

De cuero na', pero estoy encuera'a

"La gente a lo mejor no sabe lo importante que es para mi el sentido del humor en general en mi vida. Yo personalmente necesito sentir el humor para vivir feliz. Lo necesito. Entonces, para escribir, a día de hoy, digo ¿por qué no escribir una canción desde ahí? Hay frases que tienen un poco de eso, un poco de guasa".

Te quiero ride, como a mi bike

Hazme un tape, modo Spike

"Estaba pensando en una imagen cute (bonita). Con bike, estaba pensando en una bicicleta, pero también puedes pensar que es una moto. El modo Spike es por Spike Jonze, me gusta mucho. En la pandemia vi muchas cosas de él. Me encantaron las películas Her, Adaptation, John Malcovich... Quise darle ahí una referencia".

Yo la batí hasta que se montó

Segundo es chingarte, lo primero es Dios

"Te puede gustar mucho alguien, te puede gustar mucho eso (el sexo), pero a mi personalmente me gusta mucho Dios. Siempre tengo a Dios como referencia".

So, so, so, so, so, so good

Good, good

So, so, so good

So, so, so good

So, so, so good

So good, mmm, so good

"He escrito mucha parte del disco en Miami, en Los Ángeles, en Nueva York... Todo eso hace que el disco tenga palabras en inglés y tenga esa influencia. Si Pharrell ha escrito en la canción ese coro, es bonito que se quede como lo visualizó Pharrell".

Enamorada de tu pistola roja amapola

Crash, esa ola casi me controla

"Cuando dos personas tienen sexo, a veces, para mi, la imagen en la naturaleza, es esa imagen clásica de las olas chocando en rocas. Me da la sensación de que es casi como cuando dos cuerpos se encuentran. También las rocas se van erosionando, van perdiendo un poco de ellas. Cuando hay una conexión real y profunda con alguien, de una persona con otra, siempre hay una parte de ti que la pierdes porque la otra pesona la tiene, y quizá de esa persona tú también te lleves un pequeño algo. Esa persona nunca más lo va a recuperar y es bonito así".

Caro como que tiene un diamante en la punta

Siempre me pone por delante de esa puta

"Me parece muy sexy un piercing así. Sí. Me parece super sexy. No sé si para hacérmelo yo. Cuando lo veo digo 'uf, a lo mejor es un poco doloroso, ¿no?' Una vez me hice los dos de los pezones y de ahí ya no pasé. Honestamente me parece muy sexy, cuando lo veo digo 'yes', pero no sé si para hacérmelo yo".

Bebé, te quiero comer ya, ya

Ya te quiero hacer hentai

Ya te quiero hacer hentai

Ya te quiero hacer hentai

Hacerte hentai

Mmm, hentai

"Yo creo que el anime es como un mundo paralelo, una fantasía, con unos códigos estéticos, el formato en sí. A veces digo 'ojalá pudiera levantarme una mañana y coger unas gafas especiales y poder ver todo así, con esos colores, esas texturas, los ojos distorsionados... Me encanta, por eso lo puse en Hentai".