Rosalía lanza Hentai, la canción más sexual e intimista de 'Motomami'

Rosalía está ultimando los preparativos para el lanzamiento de Motomami, su esperadísimo tercer álbum, el próximo 18 de marzo. Un disco del que ya nos ha presentado La fama, Saoko, Chicken Teriyaki y ahora le toca el turno a Hentai, la canción que más ha dado que hablar de todos los avances.

Hentai pertenece a la parte "mami" (frágil) del álbum, por lo que se trata de una balada donde la artista muestra su lado más intimista. Su voz, casi susurrada y con unos agudos que en algunos momentos nos recuerda a los giros vocales de Billie Eilish, contrasta con los cambios de ritmo asincopados que predominan en todo el álbum.

En el adelanto de 40 segundos que ha ofrecido —el estreno completo será a las 17.00 horas en España— apreciamos también estos cambios de ritmo en los planos del videoclip. Algunos a una velocidad frenética prácticamente imperceptibles para el ojo humano, mientras que en otras se recrea con imágenes de la artista a cámara lenta montando un toro mecánico y tumbada sobre la hierba o las sábanas.

'Hentai': la canción más polémica de Rosalía

El pasado mes de febrero, Rosalía publicó un breve vídeo en TikTok en el que se podían escuchar 15 segundos del tema. Y eso bastó para que se formase un gran revuelo en redes sociales respecto a su letra. Mientras muchos de su seguidores aplaudían este cambio en su música, otros consideraban que no se encontraba a la altura de las canciones de El Mal Querer.

En ese momento, Rosalía defendió la letra de Hentai y más tarde en una entrevista habló de lo sucedido: "Sería mejor juzgarla cuando haya salido la canción y mejor aún todo el disco".

Para demostrar que está muy segura de su trabajo y que no le afectan las críticas, Rosalía anunció el lanzamiento de Hentai hace unos días con un nuevo vídeo en TikTok hace unos días donde, en clave de humor, recitaba esta letra que tanta polémica ha despertado como si de un poema se tratase.

LETRA DE 'HENTAI', DE ROSALÍA

Te quiero ride

Como a mi bike

Hazme un tape modo Spike

Yo la batí hasta que se montó

Segundo chingarte

Lo primero, Dios

So so so so so so good, good

So so so good, mmm so good

Enamora' de tu pistola

Roja amapola

Crush esa ola

Casi me controla

Te quiero ride

Como a mi bike

Hazme un tape modo Spike

Caro como que tiene

Un diamante en la punta

Siempre me pone

Por delante de esas putas

So so so so so so good, good

So so so good, mmm so good

Bebé te quiero comer

Ya te quiero hacer

Hentai

Ya te quiero hacer

Hentai

Ya te quiero hacer

Hentai

mmmmm

Hentai