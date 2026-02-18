Raye pide perdón a las 65 personas que no pudieron entrar a su concierto en París: "Es inaceptable"

Raye, la británica que está arrasando con su canción Where Is My Husband!, está de gira con This Tour May Contain New Music. Tras su paso por el Palau Sant Jordi de Barcelona el pasado 13 de febrero, el día 15 ha actuado en el Accor Arena de París con un incidente: 65 personas se quedaron fuera del recinto por un fallo.

Así lo ha explicado la propia artista en sus redes sociales, donde este 17 de febrero ha compartido un comunicado para pedir disculpas: "Estoy completamente devastada por los 65 titulares de entradas a quienes se les negó el acceso a nuestro concierto en París el domingo por la noche. Esto es completamente inaceptable y está mal", empieza diciendo.

"Esto estuvo fuera de cualquier cosa que yo pudiera controlar y me siento triste"

Raye explica que se trata de "un error del sistema en Ticketmaster", es decir, "que 65 entradas no fueron validadas completamente cuando se compraron". Asegura sentirse "triste y decepcionada" ante un fallo que no pudo controlar por ella misma.

Ante esta situación, la artista ha querido compensar a los afectados: "Sé que todas las personas afectadas recibieron un reembolso y un vale por parte de Ticketmaster, pero me gustaría ofrecer a estas 65 personas que no pudieron entrar al concierto entradas de cortesía para cualquier futuro concierto de Raye que elijan y un vinilo firmado".

Al final del texto, añade: "Sé que esto ni siquiera compensa remotamente este desastre, pero es todo lo que se me ocurre en este momento para suavizar el golpe. Mis más sinceras disculpas a quienes se vieron afectados", zanja.