El vídeo viral de Raye hablando español en Barcelona: "¿Dónde está mi esposo?"

Aunque Raye debutó en la música en 2014, ahora está viviendo el mayor éxito de su carrera. Así lo demuestra su actual gira de conciertos, This Tour May Contain New Music, que empezó en Europa el pasado 22 de enero.

Este viernes 13 de febrero, la británica ha pisado España para reunirse con su público. Lo ha hecho en el Palau Sant Jordi de Barcelona, donde ha subido al escenario con su primera gira en recintos cubiertos con una estrategia diferente, ya que su nuevo álbum aún no está disponible: This Music May Contain Hope. verá la luz el próximo 27 de marzo.

Durante la primera parte del concierto, Raye se ha presentado a sí misma para dar la bienvenida a todos los asistentes. Para ello, la artista ha querido pronunciar unas palabras en español que se han hecho rápidamente virales en redes sociales.

"¡Hola, hola, hola, Barcelona! ¿Dónde está mi esposo?", ha dicho entre carcajadas. Con este breve mensaje, Raye ha hecho referencia al título de su canción más exitosa en este momento: Where Is My Husband!, conocida por la rapidez de su letra.

Por supuesto, Raye ha interpretado este hit en su concierto en Barcelona.