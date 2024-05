Las razones de la decepcionante gira de Jennifer López: entradas sin vender y cancelación de conciertos

Jennifer López no pasa por su mejor momento en la industria musical. Además de la poca acogida de su último álbum This is me... Now, la cantante y actriz ha tenido que cancelar algunos de los conciertos de su respectiva gira después de que actuara en un auditorio considerablemente vacío en su último show.

Este repentino bajón en su carrera puede parecer sorprendente si se tiene en cuenta que JLo ha sido una de las artistas de origen latinoamericano más afamadas. Además, la cantante de On the floor no ha salido de gira en los últimos cinco años, por lo que su nuevo tour podría haberse recibido con ganas. Sin embargo, parece que el tiempo de espera ha provocado el efecto contrario: la falta de interés.

Esta gira forma parte de un ambicioso y multimillonario proyecto autofinanciado, que consta del álbum y dos películas, This Is Me...Now: A Love Story y un documental, The Greatest Love Sotry Never Told. Y no le está saliendo nada rentable.

Jennifer López actúa ante un auditorio casi vacío y cancela varios conciertos

Por ello, tras salir a los escenarios casi a la par que el lanzamiento del álbum, Jennifer López y su equipo han comenzado a tomar decisiones que reflejan que su gira no está obteniendo el éxito esperado.

Un cambio de nombre de gira y entradas baratas

La primera decisión se tomó poco después del anuncio de su tour de este 2024: la cantante de Let's Get Loud decidió cambiarle el nombre a la gira, y pasó de This is me... Now a This is me... Live | Grandes éxitos. Un título que potencia la idea de homenajear su carrera, pero parece que no ha sido suficiente.

Las entradas se pusieron a la venta con mucha antelación, y algunas de ellas se venden por un precio muy moderado para ser una artista consagrada, pero no ha sido suficiente para completar aforo de los recintos, ni mucho menos. De hecho, la artista decidió cancelar varios de sus conciertos nada más comenzar el tour según informó Variety, como los de Cleveland, Nashville, Raleigh, Atlanta, Tampa, Nueva Orleans y Houston.

Su último mejor momento: la Superbowl de 2020

Hace tan solo unos años parecía que Jennifer López se conservaba en la cima de su carrera a sus 50 años cuando, junto a Shakira, la actriz protagonizó una de las mejores actuaciones del medio tiempo de la Superbowl que se recuerdan, en la que se demostró el empoderamiento tanto femenino como latino. Y sin embargo, este hito parece casi una excepción en su trayectoria de los últimos años.

El interés por su vida sentimental

Pero, a pesar de todo, Jennifer López sigue acaparando titulares. Sin embargo, estos están enfocados a su vida sentimental, principalmente a sus idas y venidas con su marido Ben Affleck. Y sus problemas amorosos han eclipsado su faceta como artista.

La cantante del Bronx siempre ha estado en el foco de la prensa rosa, pero quizás el convertirse en un icono por su vida privada la ha alejado de su público como artista después de tantas décadas en la industria.