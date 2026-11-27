El nuevo sencillo del artista puertorriqueño ha llegado de la mano de Grupo Frontera , un sencillo de lo más nostálgico que nos habla del peso emocional de perder a alguien que alguna vez lo significó todo.

Cerrando el 2026 con cinco sold outs en el Movistar Arena de Madrid, Yandel inicia un nuevo capítulo en su carrera con Máscara. Se trata de su primera incursión en la música mexicana que llega acompañada de los tres veces nominados al GRAMMY, Grupo Frontera.

El reggaetón del puertorriqueño y el característico sonido norteño del grupo mexicano se fusionan en una melancólica canción que nos habla de cómo los recuerdos de una relación pasada siguen ensombreciendo el presente. Pese a que inicialmente vemos superación y felicidad, todo es una fachada que desemboca en una abrumadora sensación de vacío. "Pero es todo lo contrario | La última vez que fui feliz tenía tus labios | Usé una máscara para amagar que te extraño", dicen unas líneas del estribillo.

Este nuevo proyecto llega antes de que el cantante de Encantadora regrese a México para la siguiente etapa de su Sinfónico Tour. La gira de su último disco, con el que obtuvo una nominación al GRAMMY 2026 en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana. En esta propuesta, Yandel combina los ritmos urbanos con el sonido de una orquesta en vivo.

Su paso por el Movistar Arena

El recorrido por España de Yandel en 2026 ha constado de 13 fechas y más de 140.000 entradas vendidas, un año recorrido que le ha llevado a convertirse en el artista internacional con más conciertos en el Movistar Arena en una misma gira. Cinco shows en los que ha tenido que colgar el cartel de entradas agotadas.