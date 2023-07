La relación de Rosalía y Rauw Alejandro desde sus canciones: de 'Hentai' a 'Aquel Nap ZzZz'

Rosalía y Rauw Alejandro se despiden mutuamente después de tres años juntos.

Llevaba varias semanas rumoreándose y los fans de la catalana supieron que algo iba mal cuando dejaron de darse like en Instagram y ella llegó a subir una fotografía llorando. El puertorriqueño fue el primer que se pronunció revelando que llevaban "meses" separados y negando que le hubiera sido infiel.

Ella aclaró un día después que lo seguía queriendo y admirando "muchísimo" y recordó que no estaba siendo "un momento fácil".

La relación de Rauw y Rosalía ha sido bastante pública porque ellos desde sus redes compartían constantemente imágenes juntos y se dedicaban palabras bonitas en sus conciertos. Pero otro emotivo gesto que han tenido entre ellos ha sido inspirarse en su romance para componer sus canciones.

Repasamos algunos de estos temas basados en su relación.

'Hentai' - Rosalía

Una de las canciones más populares de Motomami es Hentai, una balada cargada de referencias sexuales hacia el puertorriqueño. Ella misma lo confirmó durante un directo con su ya exnovio: "Tú eres experto en escribir bellaquerías (hablar de lujuria) entonces yo dije '¿sabes como cuando un rapero le tira a otro?' Pues igual, es mi tiraera de bellaquera".

Una de las estrofas más controversiales es 'Yo la batí /Hasta que se montó' que viene a significar que cuando toca cierta parte de su pareja esta crece. Pero además, la catalana también hace referencia al pene de Rauw al que se refiere como 'una pistola'. 'Enamorá' de tu pistola/ Roja amapola /Crash, esa ola /Casi me controla', dice.

Y hace un guiño al supuesto piercing que tiene en el pene: 'Un diamante en la punta/ Siempre me pone'.

'Aquel Nap ZzZz' - Rauw Alejandro

El puertorriqueño ha ido mucho más allá durante estos tres años y se ha inspirado en ella para bastantes más temas y la llegó a calificar como "su musa". Rosalía ya contó que su favorita era Aquel Nap ZzZz, que se encuentra dentro del álbum Vice Versa.

Reconoció claramente que se la había escrito a ella y durante un concierto llegó a decir mientras la cantaba 'Rosalía, te amo'. Incluso cuando se fueron de viaje a Tokio él subió una foto con ella con la frase del single 'Pa’ llevarte a Tokyo y que nunca falte nada'.

Algunos de los versos del tema dicen: 'Todo el tiempo que te tengo cerca no quiero que se acabe. Y si esto fuera un error, volvería a equivocarme. De tu corazón no quiero mudarme. Yo te cuido y tú me cuidas, nena'.

'Museo' - Rauw Alejandro

En 2022, Rauw lanzó Museo como parte del disco Saturno y no hubo que analizar la canción demasiado para darse cuenta que iba por la motomami. Solamente por la frase 'En mi cabeza se quedó aquella pose / Aquella pose, aquella pose, eh / Lo hicimo' en Barcelona / Y otra ve' de vuelta a New York' era evidente.

'Loco por perrearte' - Rauw Alejandro

Dentro del mismo disco Saturno, se encontraba Loco por perrearteen colaboración con De La Ghetto con una mención directa al último disco de la catalana: 'No tiene freno mi motomami con tantas curvas voy a estrellarme'.

Tampoco hay mucho que explicar.

'Qué rico ch**ngamos' - Rauw Alejandro

Rauw volvió a hacer referencia a su motomami enQué rico ch**ngamos en la frase: 'A ti hay que echarte diésel'.

'Corazón despeinado' - Rauw Alejandro

Otro comentario muy evidente está en el tema Corazón despeinadoporque utilizó el 'Chica, ¿qué dices?' que Rosalía popularizó en Saoko.

'Baby Hello' - Rauw Alejandro

Y cerramos los temas de Rauw con Baby Hello, la canción que ha sacado recientemente con Bizarrap. En esta, se menciona a una chica a la que le gustan, por ejemplo, las marcas Skims y Fenty, dos firmas de las que la cantante catalana ha sido imagen.

Además, hay una referencia a su edad -30, los treinti- y a hacer el amor en el Bentley, la marca de coche que precisamente conduce ella.

'RR' - Rosalía y Rauw Alejandro

No solo se han dedicado mutuamente singles, sino que han llegado a trabajar juntos en su disco colaborativo RR, que salió en marzo de 2023. Incluía tres canciones - Beso, Vampiros y Promesa - en las que los mensajes románticos son bastante evidentes.

En Beso, por ejemplo, el videoclip está formado íntegramente por clips suyos de viaje, besándose o simplemente disfrutando de tiempo juntos. Hay que recordar que cierra con el anuncio de su compromiso de boda.

Rosalía y Rauw Alejandro han sido auténticas musas el uno para la otra. Guiños, indirectas, señales y muchos gestos... Termina su relación pero todas estas canciones perdurarán durante muchos años.