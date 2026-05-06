Rels B desvelará su nuevo disco en primicia en las Fiestas de San Isidro

Después del éxito de afroLOVA25', Rels B sorprende con la noticia de que presentará su décimo disco, love love FLAKK, en las Fiestas de San Isidro 2026.

El evento tendrá lugar mañana, 7 de mayo a las 21:30 h, en la plaza Mayor, justo después del pregón inaugural de la periodista y escritora Sonsóles Ónega.

Durante la propuesta, que hasta ahora figuraba en la programación como actividad sorpresa, el artista presentará en primicia los sonidos de su próximo proyecto, con una impactante apuesta escenográfica.

Un nuevo éxito para la colección

Rels B es uno de los artistas nacionales más escuchados en todo el mundo, con temas exitosos como A Mí o cómo dormiste?. Su última gira, A New Star World Tour, ha sido todo un éxito, llegando a llenar algunos de los recintos más importantes de España y Latinoamérica.

En su nuevo álbum, love love FLAKK, podremos ver a Rels B en plena madurez personal y artística. Se plantea, por tanto, como un manifiesto creativo y sobrio cargado de batallas ganadas a lo largo de toda su trayectoria.

love love FLAKK hará además un repaso por los estilos que han marcado a Rels B, con una atención especial a los ritmos tan variados que conforman el universo musical afro y que atraviesan el álbum de principio a fin.

Otras actividades de las Fiestas de San Isidro 2026

Antes del pregón y la presentación de Rels B, el DJ Pablo Pueblo dará también un show a partir de las 19:00 h en la plaza de la Villa.

El pregón marcará el inicio de las fiestas y estará acompañado por el tradicional pasacalles de gigantes y cabezudos, una de las citas más esperadas por el público. Este desfile, que recorre las calles más castizas de la ciudad al ritmo de la dulzaina y el tamboril, reúne a algunas de las figuras más emblemáticas de Madrid, como los chulapos Julián y Mari Pepa, La Latina o Manolita Malasaña.

Con más de medio siglo de historia, esta tradición sigue llenando de color y alegría el arranque de las fiestas, manteniendo vivo uno de los elementos más reconocibles del imaginario popular madrileño. El desfile partirá a las 18.30 h del Museo de Artes y Tradiciones populares.