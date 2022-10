Rigoberta Bandini publica el tracklist de 'La Emperatriz' y graba un vídeo con C. Tangana

Rigoberta Bandini está ultimando los detalles para el lanzamiento de La emperatriz, su nuevo disco que verá la luz el próximo viernes 7 de octubre.

La artista acaba de desvelar el tracklist completo del que será su primer álbum en el que se incluyen cuatro temas inéditos: Canciones de amor a ti, dedicada a su hijo Nico; Tú y yo, Que vivir sea un jardín y La emperatriz.

El resto de las canciones que forman este trabajo son éxitos ya conocidos como In Spain we call it soledad, Ay mamá, Perra, A todos mis amantes, Así bailaba (con Amaia), Too many drugs y dos nuevas versiones de Julio Iglesias y Que Cristo baje.

El vídeo de Rigoberta Bandini y C. Tangana

Por otro lado, Paula Ribó —nombre real de Rigoberta Bandini— ha revelado recientemente en una entrevista para El País que ha viajado a Madrid para grabar un vídeo promocional de La emperatriz junto a C. Tangana.

Se desconoce si se trata de un vídeo para promocionar el álbum en el que participa el madrileño, o si el artista también colabora en una de las canciones del álbum. De ser esto último, Bandini no habría indicado el featuring en el tracklist para dar una sorpresa con el propio lanzamiento del disco.