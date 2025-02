Rihanna pone banda sonora a 'Los Pitufos': así suena su nueva canción

Todos esperamos con ansias el regreso de Rihanna a la música. Aunque su actuación en la Superbowl de 2023 se convirtió en una de las más memorables del evento deportivo y los fans pensaban que era el inicio de una nueva etapa musical para ella, la artista ha continuado potenciando su faceta como empresaria y se ha centrado en su familia.

No obstante, Rihanna parece que anhela la música, aunque de momento su apuesta está en las bandas sonoras de películas. Todos recordamos cómo la artista obtuvo su primera nominación a los Oscar 2023 por su canción balada Lift Me Up, de la película Black Panther: Wakanda Forever. Y ahora vuelve al cine, esta vez de animación.

Y es que, tal y como ha desvelado la intérprete de Umbrella, está en "su era azul" al poner voz a la nueva película de Los Pitufos, #Pitufos. La misma Rihanna ha compartido en sus redes sociales el tráiler del filme, donde se puede escuchar un adelanto del tema que canta la de Barbados.

"En mi era azul", anunciaba horas antes del estreno del tráiler. La cantante desató una gran expectación en sus seguidores, quienes esperaban, por fin, ese regreso como diva del pop. No obstante, la sorpresa ha llegado en forma de una nueva participación en el cine.

La película se estrena el próximo 18 de julio, día que podremos escuchar a Rihanna en la gran pantalla.