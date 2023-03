El divertido baile de Rihanna antes de actuar en los Oscar que no captaron las cámaras

El divertido baile de Rihanna en los Oscar que no captaron las cámaras // Getty Images

LO QUE NO SE VIO

Rihanna ha sido una de las pocas afortunadas que ha cantado en la 95 edición de los Premios Oscar.

La cantante de Barbados, que estaba nominada a Mejor canción original por Lift me up —tema principal de la película Black Panther Wakanda Forever— ha realizado su segunda actuación en menos de un mes después de seis años pisar un escenario (a excepción de los premios Grammy 2018).

La intérprete de Rude Boy no pudo ocultar su emoción al subirse al escenario de los Oscar, y antes de comenzar con su sublime actuación, el cinesta Santiago Mitre consiguió retratar un momento que no lograron captar las cámaras de realización de la ceremonia.

El director de cine no ha dudado en compartir este vídeo en sus redes sociales bajo el título "solo buenos recueros", junto a otras instantáneas.

En el vídeo, podemos ver a la empresaria hacer un pequeño pero divertido baile con una sonrisa de oreja a oreja, fruto de la felicidad del momento, y para liberar posibles nervios antes de su interpretación, que era una de las actuaciones más esperadas de la noche pese a haber actuado hace varias semanas en la Super Bowl.

Después de este baile, Rihanna se ha aferrado al micrófono para interpretar Lift me up en directo por primera vez, cambiando totalmente de registro y ofreciendo una de las actuaciones más íntimas y espectaculares de la historia de los Oscar, aunque no se llevase la estatuilla.