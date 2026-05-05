Los Rolling Stones anuncian la fecha de su esperado disco 'Foreign Tongues'

Los Rolling Stones están de vuelta y lo hacen con un disco bajo el brazo del que ya podemos escuchar su primera canción, In the Stars.

Sin embargo, el álbum, de nombre Foreign Tongues, no verá la luz hasta el 10 de julio de 2026, aunque ya hemos podido descubrir la portada y la temética de sus canciones.

"Foreign Tongues captura el sonido de The Rolling Stones que conoces y amas -arraigado en el blues, el country, el rock y la clásica composición de canciones de los Stones", han revelado en sus redes sociales.

Este sería su primer trabajo de estudio desde el lanzamiento de Hackney Diamonds (2023), con el cual The Rolling Stones regresaron tras varios años sin publicar un disco y que incluso fue reconocido con un Grammy.

Por el momento, no se sabe mucha más información del álbum, el cual se espera que presenten hoy 5 de mayo en un evento en Nueva York, así que habrá que contentarse con escuchar el primer adelanto.