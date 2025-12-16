Rosalía anuncia una edición exclusiva del CD de 'LUX' y nuevo merchandising para Japón

Después del estreno del videoclip de La Perla que no ha dejado indiferente a nadie, Rosalía ha sorprendido a sus fans con una edición exclusiva del CD de LUX y merchandising totalmente único, por ahora disponible en Japón.

Sin embargo, la pregunta de los fans ha sido muy clara: ¿Estará disponible para el resto del mundo? Pues... por ahora no se sabe.

En noviembre, salieron a la venta de forma internacional dos tandas de merchandising en la web oficial de Rosalía, aunque varias de las prendas ya están totalmente agotadas.

CD con diseño exclusivo

Esta edición única del CD saldrá a la venta el 28 de enero, contará con comentarios y letras traducidas y un póster exclusivo en tamaño B2.

El nuevo 'merchandising'

Las prendas que se han puesto a la venta cuentan con diseños nuevos pero también otros reciclados de las anteriores tandas. El que se repite es el diseño de una sudadera negra con la imagen de Rosalía tumbada sobre una almohada, idéntica a la misma prenda en blanco que estuvo a la venta.

La primera prenda nueva es una camiseta blanca con LUX escrito por delante y una ilustración con Rosalía recostada dentro de una concha y los nombres de cada canción, separadas en ocasiones las letras de cada palabra.

Además, con la compra del CD, se regalará una tote bag blanca con LUX escrito por un lado y los títulos de las canciones del disco por el otro.

Las prendas estarán disponibles del 19 al 29 de diciembre enSony Music Japón. Aunque, si tienes la suerte de vivir o ir a visitar Japón, podrás comprarlo también en la primera planta de la Torre Sibuya.