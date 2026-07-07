Rosalía cumple el sueño de una fan y cantan juntas 'Dios es una stalker' en San Diego
¿Te imaginas cantar con Rosalía? Mariana sabe bien lo que se siente. La fan de la catalana captó su atención en el concierto del pasado viernes 3 de julio en San Diego y logró que esta se acercarse a ella para cantar juntas Dios es un stalker.
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Rosalía se entrega a sus fans y cada concierto es diferente a otro. La cantante sorprende en cada show de LUX TOUR y en la cita del 3 de julio en San Diego bajó al público para cantar a dúo con una fan.
Mariana llamó la atención de la catalana por su capacidad vocal. No estaba a los pies del escenario y aún así logró que pudiese escuchar sus gritos.
"¿Tú quieres cantar conmigo?", le preguntó Rosalía sorprendida de haberla escuchado. Y siguió: "¿Cuál es tu canción favorita?".
Mariana le dijo que todas y entonces la cantante le planteó un trato. "Cuando baje, yo te busco. Promesa de Mariana y yo", apuntó Rosalía para que estuviese preparada porque en cualquier momento podría producirse la sorpresa. "Prepárate... y guarda voz".
Rosalía siguió el concierto con normalidad cantando La Yugular y tras un cambio de vestuario se bajó al público para cantar Dios es un stalker. Entonces, como había prometido, preguntó por Mariana y se acercó a ella para cantar juntas como había prometido.
"MEJOR MOMENTO DE MI VIDA, ESTOY COMPLETAAA 💘💘💘", escribió la fan al compartir el vídeo de su actuación conjunta.
Rosalía le firmó el neceser antes de despedirse y seguir cantando la canción con otro de sus fans. Ella se entrega a sus seguidores y, aunque es una estrella internacional, no se separa de quienes le han hecho estar ahí.