Rosalía cumple el sueño de una fan y cantan juntas 'Dios es una stalker' en San Diego

Rosalía se entrega a sus fans y cada concierto es diferente a otro. La cantante sorprende en cada show de LUX TOUR y en la cita del 3 de julio en San Diego bajó al público para cantar a dúo con una fan.

Mariana llamó la atención de la catalana por su capacidad vocal. No estaba a los pies del escenario y aún así logró que pudiese escuchar sus gritos.

"¿Tú quieres cantar conmigo?", le preguntó Rosalía sorprendida de haberla escuchado. Y siguió: "¿Cuál es tu canción favorita?".

Mariana le dijo que todas y entonces la cantante le planteó un trato. "Cuando baje, yo te busco. Promesa de Mariana y yo", apuntó Rosalía para que estuviese preparada porque en cualquier momento podría producirse la sorpresa. "Prepárate... y guarda voz".

Rosalía siguió el concierto con normalidad cantando La Yugular y tras un cambio de vestuario se bajó al público para cantar Dios es un stalker. Entonces, como había prometido, preguntó por Mariana y se acercó a ella para cantar juntas como había prometido.

"MEJOR MOMENTO DE MI VIDA, ESTOY COMPLETAAA 💘💘💘", escribió la fan al compartir el vídeo de su actuación conjunta.

Rosalía le firmó el neceser antes de despedirse y seguir cantando la canción con otro de sus fans. Ella se entrega a sus seguidores y, aunque es una estrella internacional, no se separa de quienes le han hecho estar ahí.