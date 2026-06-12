Rosalía pone fecha a sus conciertos retrasados en Miami y Orlando: todos los shows pendientes del 'LUX TOUR'
Rosalía ha reprogramado los tres conciertos que tuvo que retrasar en Miami y Orlando por "una emergencia familiar". Con este cambio, el LUX TOUR terminará en Estados Unidos en vez de en Puerto Rico.
Rosalía retoma la gira en Boston tras cancelar varios conciertos por una emergencia familiar: "Gracias por entender que los seres queridos son primero"
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Rosalía ha retomado su gira LUX TOUR este 11 de junio en Boston. Estaba previsto que la catalana volviera a los escenarios el 4 de junio, pero ese mismo día se anunció el retraso de sus tres conciertos en Miami y Orlando por "una emergencia familiar". "Gracias por entender que los seres queridos tienen que ser lo primero", ha dicho la cantante en Boston sobre este asunto. "Cuando te ocurre algo inesperado y doloroso, puede ser difícil seguir adelante. Aunque creo que hacer esto merece la pena", ha añadido durante el evento.
Ahora, los espectáculos retrasados por fin se han reprogramado, según confirma Ticketmaster. Su cita con el Kia Center de Orlando será el 9 de septiembre, mientras los conciertos en el Kaseya Center de Miami se celebrarán el 14 y el 16 de septiembre. De esta forma, estos shows supondrán el fin de gira, que antes estaba previsto que tuviera lugar en Puerto Rico el 3 de septiembre.
Hasta el 6 de julio, Rosalía tiene programados varios conciertos en Norteamérica antes de aterrizar en Latinoamérica el 16 de julio y cerrar el LUX TOUR en Miami. Sin embargo, la artista no descartó ampliar su gira.
En una entrevista para El País, Rosalía dejó caer que, pese a la exigencia de una gran gira, podría dejarse ver en los escenarios en otras fechas: "Es un desafío tan grande montar un espectáculo así... Pero la verdad es que entiendo que mucha gente dijera: 'A lo mejor queríamos más fechas'. Es un reto grande estar en tantos lugares de la mejor manera posible. Ojalá que la vida me permita seguir haciendo muchos conciertos más. Sea con el proyecto que sea, estoy segura de que habrá ocasión de hacer más actuaciones", dijo, sin dejar claro si sumará shows a su LUX TOUR.
Las fechas de los conciertos restantes de Rosalía con el 'LUX TOUR'
Estados Unidos y Canadá
- 13 junio – Toronto — Scotiabank Arena
- 17 junio – Nueva York — Madison Square Garden
- 18 junio – Nueva York — Madison Square Garden
- 20 junio – Chicago — United Center
- 23 junio – Houston — Toyota Center
- 27 junio – Las Vegas — T-Mobile Arena
- 29 junio – Los Ángeles — Kia Forum
- 1 julio – Los Ángeles — Kia Forum
- 3 julio – San Diego — Pechanga Arena
- 6 julio – Oakland — Oakland Arena
Latinoamérica
- 16 julio – Bogotá — Movistar Arena
- 18 julio – Bogotá — Movistar Arena
- 24 julio – Santiago — Movistar Arena
- 25 julio – Santiago — Movistar Arena
- 27 julio – Santiago — Movistar Arena
- 29 julio – Santiago — Movistar Arena
- 1 agosto – Buenos Aires – Movistar Arena
- 2 agosto – Buenos Aires – Movistar Arena
- 4 agosto – Buenos Aires – Movistar Arena
- 6 agosto – Buenos Aires – Movistar Arena
- 10 agosto – Río de Janeiro — Farmasi Arena
- 11 agosto – Río de Janeiro — Farmasi Arena
- 15 agosto – Guadalajara — Arena VFG
- 16 agosto – Guadalajara — Arena VFG
- 19 agosto – Monterrey – Arena Monterrey
- 22 agosto – Ciudad de México — Palacio de los Deportes
- 24 agosto – Ciudad de México — Palacio de los Deportes
- 26 agosto – Ciudad de México — Palacio de los Deportes
- 28 agosto – Ciudad de México — Palacio de los Deportes
- 29 agosto – Ciudad de México — Palacio de los Deportes
- 3 septiembre – San Juan — Coliseo de Puerto Rico
Estados Unidos
- 9 septiembre – Orlando — Kia Center
- 14 septiembre – Miami — Kaseya Center
- 16 septiembre – Miami — Kaseya Center