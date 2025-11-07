Letra y significado de la canción 'Dios es un stalker' de Rosalía, el focus track de 'LUX'
Rosalía estrena LUX, formado por 18 canciones. Entre ellas llama la atención Dios es un stalker, la única canción con un estribillo repetido del cuarto álbum de la artista.
Rosalía genera controversia por las diferencias entre las canciones que salen en físico y en digital en 'LUX'
Rosalía explica por qué 'Berghain' es la primera canción del álbum 'LUX': "Es maximista"
Qué dice la letra de 'LA PERLA', la canción de Rosalía con referencias a Rauw Alejandro
Rosalía ya puede celebrar el estreno de LUX, su cuarto álbum. Tras años de creación, la artista ya ha entregado las 18 canciones que componen su nuevo disco.
Los fans llevan mucho tiempo esperando este álbum, repleto de misticismo, sonidos operísticos y orquestales y canciones de todo tipo. Y además de los singles Berghain y Reliquia, acapara mucha atención la canción Dios es un stalker.
El tema es un rara avis en LUX: es la única canción con estribillo repetido de todo el álbum. Además, la percusión, los violines y su peculiar puente hacen del tema uno de lo más pegadizos.
El significado de Dios es un Stalker
En este tema Rosalía canta desde la visión de Dios, quien es el que entra esta vez en el corazón de lo humano. Otras teorías apuntan a que es una reflexión sobre lo que representa su figura: la presión de ser un gran ídolo, representando algo más grande que ella misma.
Letra de la canción
Yo te sigo
tú improvisa
Si vas lento
O si vas de prisa
Nunca te enteras
Que soy tu sombra
Y esa es mi manera
de demostrar que te pensaba y te extrañaba
Yo me sé tus deseos deseables
Mi aliento es el viento que te roza el pelo
Y por amor estoy detrás de ti
Detrás de ti voy
Yo que siempre espero que vengan a mí
No me gusta hacer intervención divina
Pero a mi baby yo le voy a stalkear
para poderla enamorar
Quiero y a mi manera
Aquí y a donde sea
Mi silencio golpea
Reina del mundo y de las ideas
Todo el mundo me quiere de su lao
tengo el buzón explotao'
Vivo las nubes arriba
Y el diablo presta apretao'
Me encanta hacer carrera con el tiempo
A ver cual de los dos llega antes a ti
Yo soy una zorra en un momento
Soy el laberinto del que no puedes salir
Detrás de ti voy
Yo que siempre espero que vengan a mí
No me gusta hacer intervención divina
Pero a mi baby yo le voy a stalkear
para poderla enamorar
En tus sueños
Cazadora
Una snipper
Francotiradora
El culpable de que te suba la adrenalina
Hablo contigo en todas las esquinas
Aunque tú nunca me verás
Te vigilo más que tus vecinas
Soy tus ojos, soy tu guardaespaldas
Soy tu suerte y el sol que te salva
Soy un Prada hecho de morfina
Cuando quieras me caminarás
Detrás de ti voy
Yo que siempre espero que vengan a mí
No me gusta hacer intervención divina
Pero a mi baby yo le voy a stalkear
para poderla enamorar
Detrás de ti voy
Yo que siempre he estado tan mal acostumbrada
Mi omnipresencia me tiene agotada
Pero ese corazón lo voy a secuestrar
Y perseguirlo sin piedad