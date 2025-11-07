Letra y significado de la canción 'Dios es un stalker' de Rosalía, el focus track de 'LUX'

Rosalía ya puede celebrar el estreno de LUX, su cuarto álbum. Tras años de creación, la artista ya ha entregado las 18 canciones que componen su nuevo disco.

Los fans llevan mucho tiempo esperando este álbum, repleto de misticismo, sonidos operísticos y orquestales y canciones de todo tipo. Y además de los singles Berghain y Reliquia, acapara mucha atención la canción Dios es un stalker.

El tema es un rara avis en LUX: es la única canción con estribillo repetido de todo el álbum. Además, la percusión, los violines y su peculiar puente hacen del tema uno de lo más pegadizos.

El significado de Dios es un Stalker

En este tema Rosalía canta desde la visión de Dios, quien es el que entra esta vez en el corazón de lo humano. Otras teorías apuntan a que es una reflexión sobre lo que representa su figura: la presión de ser un gran ídolo, representando algo más grande que ella misma.

Letra de la canción

Yo te sigo

tú improvisa

Si vas lento

O si vas de prisa

Nunca te enteras

Que soy tu sombra

Y esa es mi manera

de demostrar que te pensaba y te extrañaba

Yo me sé tus deseos deseables

Mi aliento es el viento que te roza el pelo

Y por amor estoy detrás de ti

Detrás de ti voy

Yo que siempre espero que vengan a mí

No me gusta hacer intervención divina

Pero a mi baby yo le voy a stalkear

para poderla enamorar

Quiero y a mi manera

Aquí y a donde sea

Mi silencio golpea

Reina del mundo y de las ideas

Todo el mundo me quiere de su lao

tengo el buzón explotao'

Vivo las nubes arriba

Y el diablo presta apretao'

Me encanta hacer carrera con el tiempo

A ver cual de los dos llega antes a ti

Yo soy una zorra en un momento

Soy el laberinto del que no puedes salir

Detrás de ti voy

Yo que siempre espero que vengan a mí

No me gusta hacer intervención divina

Pero a mi baby yo le voy a stalkear

para poderla enamorar

En tus sueños

Cazadora

Una snipper

Francotiradora

El culpable de que te suba la adrenalina

Hablo contigo en todas las esquinas

Aunque tú nunca me verás

Te vigilo más que tus vecinas

Soy tus ojos, soy tu guardaespaldas

Soy tu suerte y el sol que te salva

Soy un Prada hecho de morfina

Cuando quieras me caminarás

Detrás de ti voy

Yo que siempre espero que vengan a mí

No me gusta hacer intervención divina

Pero a mi baby yo le voy a stalkear

para poderla enamorar

Detrás de ti voy

Yo que siempre he estado tan mal acostumbrada

Mi omnipresencia me tiene agotada

Pero ese corazón lo voy a secuestrar

Y perseguirlo sin piedad