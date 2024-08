Rosalía y Lisa interpretarán 'New Woman' por primera vez en directo en los MTV VMAs

El regreso musical de Rosalía va cogiendo forma después de que haya lanzado hace pocos días New Woman, una colaboración con la estrella tailandesa Lisa.

Las artistas, amigas y compañeras de profesión, se habían profesado mucho cariño públicamente y era evidente que antes o después iban a trabajar juntas. El resultado es este increíble tema pop que está arrasando por todo el mundo y se ha colocado en los primeros puestos de las principales listas de éxitos del mundo.

Y hay una buena noticia para los fans de la catalana, ya que varios medios estadounidenses publican que lo interpretarán en directo por primera vez en la ceremonia de los premios MTV VMAs 2024. Tendrá lugar el próximo 11 de septiembre en el UBS Arena de Nueva York, por lo que no habrá que esperar mucho tiempo.

Las primeras actuaciones confirmadas de los VMAs 2024

Rosalía y Lisa todavía no están confirmados, aunque la lista de cantantes que participarán en la gala ya se empieza a conocer. Contará con la presencia de nombres tan destacados como Camila Cabello, Sabrina Carpenter, Rauw Alejandro, Chapelle Roan y GloRilla.

La autora de I luv it, uno de los grandes hits del último álbum de Camila Cabello, C, XOXO, formará parte por tercera vez de los artistas protagonistas de los MTV Video Music Awards, tras haber actuado en 2019 cantando Señorita junto a su expareja, Shawn Mendes, y en 2021 al ritmo de Don’t Go Yet, dejando momentos para la historia del formato.

El caso de Sabrina Carpenter es uno de los más llamativos, ya que en la edición de 2023 formó parte de los elegidos para participar en el preshow del evento. Un salto cualitativo que da cuenta del rápido ascenso que ha experimentado la carrera de la joven artista, que gracias a éxitos como Espresso o Please, please, please ha conseguido acaparar todos los focos hacia su próximo álbum, Short n’ Sweet.

Por su parte, Rauw Alejandro acudirá por primera vez a la entrega de premios, acaparando el protagonismo latino de una gala que ha visto actuar a iconos del cono sur como Shakira, Karol G o Anitta.