Rosalía recibe una rosa por Sant Jordi en pleno concierto en Ámsterdam

El 23 de abril tiene lugar Sant Jordi en Cataluña, una fiesta que celebra el Día del libro y en ciudades como Barcelona se trata de una de las fechas más importante del año, contando con su propia tradición.

Este día tan especial ha pillado a Rosalía fuera de su ciudad natal. La cantante dio su segundo concierto en Ámsterdam, pero no quiso pasar por alto la conmemoración. Por ello, se lo explicó a su público antes de comenzar a cantar Sauvingnon Blanc.

"Sant Jordi es una tradición. Toda mi vida he celebrado esto, es básicamente dar o recibir una flor o un libro. Me gustan las flores, pero dadme un libro. Bueno, amo los dos, dadme el que queráis"., ha detallado en directo.

La artista ha contado que para ella es una tradición muy especial que celebra con su hermana y su madre, y se ha mostrado algo apenada por no haber podido entregar ni un libro ni una rosa en persona este año.

Y Rosalía no se quedó sin su rosa: uno de los fans que subió al escenario como parte de la puesta en escena de cuando la catalana interpreta su versión Can't Take My Eyes Off You le dijo que la quería mientras le entregaba la flor, lo que conmovió enormemente a la artista.