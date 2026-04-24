El poderoso mensaje de Rosalía en los Premios Billboard y su sorpresa con 'focu' ranni'

Rosalía ha recibido el premio a Mujer del Año de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026 , pero pese a no poder asistir a la gala por estar en pleno LUX TOUR , la artista ha enviado un vídeo con su enorme agradecimiento al galardón, mencionando a su familia, su equipo y a Loli Bahia. Además, en la gala se ha proyectado una de sus actuaciones de focu' ranni en concierto.

Este 23 de abril se han entregado los Premios Billboard, con varias artistas femeninas en representación de España. Entre ellas estaba el nombre de Rosalía, quien ha sido escogida para recibir el premio a Mujer del Año de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026.

Este galardón reconoce su éxito, liderazgo e influencia cultural como cantante y compositora, siendo una de las voces más influyentes de su generación. Y pese a no poder asistir a la gala por estar en plena gira del LUX TOUR y tener concierto la misma noche en Ámsterdam, la catalana ha enviado su discurso de agradecimiento.

"Muchísimas gracias por este reconocimiento, es un tremendo honor recibirlo. Yo no sería quien soy de no ser por todas las mujeres a las que he leído, que he escuchado, que he conocido...", ha expuesto la artista desde la pantalla.

"Así que me gustaría seguir manteniéndome porosa al mundo e ir aprendiendo de aquellas personas que quiero", ha contado, muy ambiciosa.

La artista ha pasado a darle las gracias a sus seres queridos, entre los que se ha colado el de su pareja: "Quiero agradecer a mi madre, Pilar, por darme la vida; a Pili por vivirla conmigo; a Loli por existir; a Alexa y Carlota, que siempre me hacen reír y siempre están ahí. Gracias a Jodie, Sam, Jen y Vivienne por apoyarme siempre.

La cantante ha seguido así agradeciendo la labor de su equipo: "Gracias a Rebeca por creer en mí, y gracias a todo mi equipo formado por mujeres. Gracias a Caroline; a Angélica por ser parte de los looks; a Patti; a Björk por inspirarme siempre; y a tantas otras que, si siguiera, este discurso nunca terminaría".

Por último, ha citado a uno de sus referentes para ensalzar a la mujer: "Alexander McQueen dijo una vez: 'Quiero que la gente tema a las mujeres que visto'. Y quizás este sería uno de mis grandes deseos, me encantaría que la gente tuviera miedo de las mujeres que escuchen mis canciones. Espero que ellas puedan sentirse siempre libres e imparables, porque lo son".

Actuación proyectada incluida

El mensaje de agradecimiento no ha llegado solo. La gala de los Premios Billboard también han proyectado una de las actuaciones de focu' ranni en uno de los conciertos de Rosalía en el Movistar Arena de Madrid con el LUX TOUR.

En ella, la artista juega con los efectos visuales y la velocidad, mientras viste totalmente de blanco y luce unas alas que simulan de ser de ángel. Una de las actuaciones más halagadas del show de la gira. De hecho, la canción se ha convertido en una de las protagonistas del disco meses después de su estreno por el lanzamiento de su videoclip.