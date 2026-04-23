El eufórico abrazo de Rosalía a Loli Bahia en pleno concierto en Ámsterdam

Rosalía lo está pasando en grande en cada concierto del LUX TOUR. Superada su etapa en España con la gira, la artista vuelve a recorrerse otros países de Europa.

En una parte del concierto, Rosalía se traslada a un pequeño escenario en mistad de la orquesta, situada en medio de la pista del recinto. Y desde allí crea una rave con un botafumeiro volando de un lado al otro al ritmo de temas como CUUUUuuuuuute y La rumba del perdón.

Y en Ámsterdam ha mostrado su euforia con un bonito gesto de cariño en público. En dicha parte del show, la artista ha corrido en el Ziggo Dome hasta encontrarse con la modelo Loli Bahia, presente entre el público del espectáculo.

Ambas se han unido en un bonito abrazo que ha sido registrado por los móviles de los fans allí presentes. Y es que desde hace unos meses la española y la francesa comparten su amor por distintas partes del mundo. Ahora, la modelo apoya a la catalana presente en casi cada concierto.

Además, sus muestras de cariño cada vez son más cotidianas, y en cada ciudad en la que aterriza Rosalía con su gira se dejan ver de paseo y disfrutando de lo que ofrecen las calles.