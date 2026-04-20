Rosalía provoca "agitación sísmica" durante sus cuatro conciertos en Barcelona

Barcelona demostró que tenía muchas ganas de ver a Rosalía en concierto, quien ha arrasado en su ciudad natal con cuatro noches delLUX TOUR. Y prueba innegable de esa devoción de los fans por la artista en la capital catalana ha sido el movimiento sísmico que se ha registrado.

Y es que no solo vibró a lo grande el Palau Santo Jordi, sino también la tierra. Así lo ha registrado el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, que corrobora que los conciertos de Rosalía provocación temblores sísmicos.

Detrás de este análisis está el sismólogo Jordi Díaz Cursí, investigador del GEO3BCN-CSIC, que ha detallado a través de redes sociales "la agitación sísmica" durante los shows.

A través de un grafico, el sismólogo muestra que los días de concierto, el 13, 15, 17 y 18 de abril, un acelerómetro del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña ubicado a 500 metros del Estadio Olímpico en Montjuïc, al lado del Palau Sant Jordi, registró la vibración extrema.

El movimiento se produjo entre las 21:00 horas y las 00.00 horas de la noche, franja horaria en la que hubo dos picos de actividad inusual sísmica esos días. "Mismo patrón, horas de inicio ligeramente diferentes", señala el experto.

Asimismo, el canal de X oficial del CSIC en Cataluña recoge estos datos, que son similares a otros días de conciertos en la ciudad: "El análisis de estos datos confirma que el ritmo, la energía del público y la 'bailabilidad' de cada canción se traducen en señales sísmicas claramente identificables".

Así que Rosalía ha creado todo un 'terremoto', y no solo metafórico.