Rosalía solo piensa en una cosa cuando finalice su 'LUX Tour': "Abrir la puerta de mi casa"

La cantante Rosalía está a punto de finalizar su exitosa gira LUX Tour tras haber recorrido 17 países de todo el mundo y haber ofrecido casi 60 conciertos. Todo un hito para la catalana, que ha demostrado ser una de las artistas más reconocidas a nivel internacional y que ha dejado algunos de los momentos más especiales de la temporada musical.

Apenas con sus dos compromisos en Miami este lunes y el próximo miércoles para dar por zanjada la gira, tras haber tenido que ser reprogramadas desde junio por causas familiares, la Motomami ha ofrecido una entrevista en la revista Vogue en la que ha desvelado cuáles son sus planes más inmediatos tras la finalización del tour.

"Poner la llave en la ranura y abrir la puerta de mi casa", así de contundente se ha mostrado Rosalía en cuanto a las ganas que tiene de volver a su hogar y descansar tras la exigencia del LUX Tour.

La entrevista con Vogue se ha producido al calor de la Semana de la Moda de Nueva York, en la que la cantante ha acudido al desfile de primavera de 2027 de Calvin Klein, ejerciendo de anfitriona en la fiesta posterior. Una invitación en la que Rosalía, además, ha contado con un gran protagonismo al ser la imagen de Euphoria Signature Elixir, una fragancia de Calvin Klein en la combina su pasión por la música y el perfume.

Además, también ha habido tiempo de abordar la nueva estética lucida por la catalana, en la que el pelo largo y suelto ha sido uno de los temas de conversación más recurrentes entre sus fans. Una nueva imagen con la que Rosalía recuerda la reflexión de Yohji Yamamoto alrededor del concepto de imperfección, reivindicando elementos como las cicatrices para dar humanidad a la creación.