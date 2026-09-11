Rosalía apunta a protagonizar 'Wet', una película de Hollywood con Javier Bardem

Rosalía en los BRIT Awards 2026 | Grant Buchanan / Dave Benett / Getty Images

Rosalía podría estar a las puertas de dar el mayor salto de su carrera como actriz.

Y es que la cantante catalana se encuentra en las últimas fases de negociación para protagonizar Wet, una película en la que compartiría reparto con Javier Bardem.

Este proyecto le supondría su primer gran papel en una producción internacional de Hollywood. Y, aunque el fichaje todavía no ha sido confirmado oficialmente, medios especializados como Deadline aseguran que las conversaciones están muy avanzadas.

Wet estará dirigido por Alma Har'el, cineasta conocida por Honey Boy y la serie Lady in the Lake. El filme se presenta como un drama familiar con tintes de thriller psicológico cuya historia transcurre casi íntegramente a bordo de un yate de lujo, donde las tensiones entre los miembros de una familia adinerada terminan por estallar.

Además de Javier Bardem, el reparto previsto incluye a Rebecca Ferguson, protagonista de Dune y Silo, y a la actriz Odessa A'zion.

Por el momento, no ha trascendido qué personaje interpretaría Rosalía, aunque las primeras informaciones apuntan a que tendría un papel relevante dentro del núcleo protagonista de la historia.

La trayectoria como actriz de Rosalía

De confirmarse su incorporación a Wet, Rosalía ampliaría una faceta interpretativa que ya ha ido desarrollando en los últimos años.

Cabe recordar que debutó en el cine con una breve aparición en Dolor y gloria (2019), de Pedro Almodóvar, y recientemente se sumó al reparto de la tercera temporada de Euphoria, donde da vida al personaje de Magick.

Sin embargo, Wet supondría su estreno como protagonista en una producción cinematográfica de gran alcance internacional.