Rosalía sorprende cantando la primera canción que escribió: "Es en catalán"

¿Cuál fue la primera canción que compuso Rosalía? La IA te dará como respuesta Catalina, de su disco debut Los Ángeles, pero la catalana ha dado la verdadera respuesta en el programa Recess Therapy.

Con motivo del lanzamiento de LUX, la intérprete de LA PERLA ha charlado con el cómico Julian Shapiro-Barnum y uno de sus niños invitados sobre sus inicios en la música y no solo ha contado que su primera canción la escribió en catalán, sino que también la ha cantado.

La entrevista se desarrolla como una charla entre amigos en la que la pequeña invitada presume de haber visto a Metallica en directo con solo cinco años —ahora también puede alardear de conocer a Rosalía—, explica cómo tocar la batería y pregunta a la cantante por su primera canción.

"Es en catalán porque yo soy de Barcelona", responde Rosalía durante la charla que se desarrolla en un parque de Nueva York, confirmando indirectamente que Milionària tampoco es su primera canción en catalán.

"Una canÇó és tot això que dic i més és un somni sense fi que il-lumina el teu destí", continúa interpretando el tema a a capella ante la mirada atenta de la joven que aplaude emocionada al final.

Rosalía, que ya ha confirmado que en 2026 saldrá de gira con LUX, tiene un consejo para compartir con la pequeña. Si quiere dedicarse a la música, lo más importante es disfrutar y divertirse.