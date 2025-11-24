Última hora 'LUX Tour 2026' de Rosalía: segunda fecha filtrada, el escenario y mucho más
Los nervios de los fans de Rosalía están a flor de piel. Los rumores sobre el anuncio de las fechas de LUX Tour 2026 son cada vez más fuerte y ya hay dos fechas filtradas. En Europa FM, te contamos al minuto todo lo que se sabe sobre la gira, desde las ciudades donde podría actuar a los pasos de la cantante en estas semanas de máxima expectación.
Rosalía explica el retraso de 'LUX': "Estaba saliendo con alguien y me sentía inspirada para escribirle cartas"
El anuncio de la gira de Rosalía parece inminente. Los rumores llevan semanas circulando y, a falta de información oficial por parte de la cantante, las redes sociales están llenas de rumores y filtraciones sobre LUX Tour 2026. Te contamos todo lo que se sabe hasta ahora.
Dos fechas filtradas, en Orlando y Ámsterdam
Ticketmaster filtró que Rosalía actuará el 8 de junio de 2026 en Orlando (Florida) en el Kia Center, un recinto con aforo para unas 20.000 personas.
Además, la página web neerlandesa Pop-Agenda asegura que la artista celebrará un concierto el 22 de abril de 2026 en Ámsterdam (Países Bajos) en el recinto Ziggo Dome, que cuenta con una capacidad de hasta 17.000 personas.
Declaraciones de Rosalía
Tras el estreno de su disco LUX, la cantante desveló en El País Semanal que tiene tres libretas "con bocetos e ideas" sobre cómo podrían ser sus nuevos conciertos. Además, dijo que su nuevo trabajo es "maximalista, brutalista", mientras MOTOMAMI era "minimalista".
El inicio de la gira en España
Muchas son las especulaciones alrededor de la gira. Según la cuenta @luxthetour en Instagram, a la que sigue Rosalía, LUX Tour 2026 "arrancará en marzo en España, con varias fechas en Barcelona y Madrid, y más ciudades por confirmar. También visitará el resto de Europa. En junio y julio cruzará el charco para conquistar Estados Unidos y Canadá, y después continuará por Latinoamérica".
Por su parte, el perfil de X no oficial @MOTOMAMlTOUR asegura que Rosalía actuará:
- En el Movistar Arena de Madrid con "varias fechas" a "finales de marzo y principios de abril".
- En el Palau Sant Jordi de Barcelona con "varias fechas" en "abril".
Este mismo perfil aseguró que el anuncio oficial de la gira iba a tener lugar el lunes 17 de noviembre, algo que no ocurrió. "La comunicación oficial se ha retrasado", informó esa cuenta fan en un comunicado. "Aun así, mantenemos la información que compartimos: el LUX Tour está previsto para arrancar en marzo de 2026, con España como inicio de gira, por lo que la venta de entradas no tardará en abrirse".
De momento, todo esto son especulaciones.
El escenario
Ticketmaster también filtró cómo será el escenario del LUX Tour 2026, con una pasarela en forma de catedral.
Nueva foto de Rosalía con Latin Mafia
No solo disfrutó del concierto de Latin Mafia en París desde un lugar privilegiado, sino que Rosalía también pudo verse con los integrantes de la banda mexicana en el backstage. De ahí es esta foto que han publicado los fans de la catalana en redes sociales.
LA PERLA, en una escuela de música en Holanda
Hacemos un alto en la información del anuncio de la gira de Rosalía para compartir este vídeo de Babette Labeij Music Academy. ¿Habéis visto qué maravilla? Un grupo de niñas holandesas cantando La Perla en español. Rosalía llegando a todas partes...
Rosalía, en el concierto de Latin Mafia
Los nervios están a flor de piel. Ya hace una semana que se dispararon (aún más) los rumores sobre el anuncio de la gira y, mientras los fans esperamos ansiosos, Rosalía sigue disfrutando de unos días en París. Si el sábado estuvo viendo a Lady Gaga, el domingo acudió junto a la modelo Loli Bahia a ver a los mexicanos Latin Mafia en el Élysée Montmartre.
¿Fecha confirmada en Ámsterdam?
La página web neerlandesa Pop-Agenda podría haber filtrado otra posible fecha del LUX Tour 2026, tal y como hizo Ticketmaster con Orlando (Florida) antes de eliminar la información.
Según este portal, Rosalía actuará el miércoles 22 de abril de 2026 en Ámsterdam (Países Bajos) en el recinto Ziggo Dome, que cuenta con una capacidad de hasta 17.000 personas.
Esto encajaría con los rumores de la cuenta @luxthetour en Instagram, a la que sigue Rosalía. Según este perfil, la gira "arrancará en marzo en España, con varias fechas en Barcelona y Madrid, y más ciudades por confirmar. También visitará el resto de Europa. En junio y julio cruzará el charco para conquistar Estados Unidos y Canadá, y después continuará por Latinoamérica".
Rosalía sigue haciendo esperar a sus fans mientras disfruta de Lady Gaga en directo
Aún se desconocen datos oficiales sobre LUX Tour 2026. Sus seguidores siguen esperando a que Rosalía ofrezca información tras las filtraciones de Ticketmaster y los numerosos rumores en redes sociales.
Mientras, la catalana ha acudido este sábado 22 de noviembre a uno de los conciertos de Lady Gaga en París con su gira The Mayhem Ball. De hecho, algunos fans se han hecho fotografías con ella.
La propia artista ha compartido un vídeo del concierto en sus historias de Instagram, donde Lady Gaga aparece interpretando al piano Dance in the Dark (2009) con las linternas del público encendidas.
Los músicos que colaboran en 'LUX' hablan sobre la creación del disco
Cuatro músicos que participan en el nuevo disco de Rosalía han hablado sobre LUX para la revistaRolling Stone.
Yahritza y su Esencia (La Perla)
"Me encantaron todas las canciones del álbum, pero si tuviera que elegir una, sería La Perla. [...] Lo que me encanta de la voz de Rosalía es que te transporta a muchas dimensiones y emociones diferentes. Es literalmente impresionante. Es conmovedor que una artista como Rosalía haya visto a un grupo de un pueblo pequeño como nosotros".
Kyle Daniel Gordon (orquestador)
"No necesitábamos sintetizadores 808 en este álbum. Podíamos usar solo el clarinete contrabajo; podíamos usar solo la tuba. Todo fue como un sueño: tuvimos la oportunidad de crear algo por el simple placer de crear arte, ¿y además tiene un éxito arrollador? ¿Qué más se puede pedir?".
Carminho (Memória)
"Había escrito Memória para mi propio álbum y se lo envié para ver si quería formar parte de él. Cuando lo escuchó, me respondió y me hizo una pregunta que me pareció muy significativa: '¿Qué importancia tiene esta canción para tu proyecto?'. Y le dije: 'Muy importante'. Y ella dijo: 'Porque me gustaría para mi álbum'. Y hablamos sobre el significado y cómo encajaba en el disco. Y entonces tomé la decisión. Me sentí honrada de que la quisiera y de que sintiera que encajaba con lo que intentaba hacer".
Daníel Bjarnason (director de orquesta de la Orquesta Sinfónica de Londres)
"Me sorprendió el papel tan importante que desempeñó la orquesta en todas las canciones. No estaban ahí como un mero adorno, sino que eran parte integral. [...] Rosalía estuvo involucrada en cada nota que se tocó allí y de la mejor manera: muy curiosa, de mente abierta, pero también tenía una visión clara de lo que quería y lo que no quería. Creo que ese es el mejor tipo de artista con el que trabajar".
Pedro Pascal se rinde ante 'LUX' y Rosalía se hace eco
A día 22 de noviembre, Rosalía sigue sin ofrecer información oficial de su próxima gira de conciertos. Pero eso no significa que no esté activa en redes sociales...
Hace pocas horas, la artista ha compartido en sus historias de Instagram una publicación de Pedro Pascal. En ella, el actor ha mostrado su entusiasmo ante el nuevo disco de Rosalía, LUX, con una canción de fondo: Sexo, Violencia y Llantas, la primera pista del álbum.
Rosalía, sobre el retraso de su disco 'LUX': "Estaba saliendo con alguien"
Mientras los fans siguen ansiosos por saber cuáles serán las fechas del LUX TOUR 2026, Rosalía continúa ofreciendo entrevistas como parte de la promoción de su nuevo disco. El día 19 de noviembre, Rosalía tuvo una charla en el pódcast COUCH, presentado por la creadora de contenido Lena Situations, en el que ha hablado sobre el retraso del disco LUX y sobre un pequeño incidente que tuvo durante la Met Gala.
Durante el final de su gira MOTOMAMI WORLD TOUR, la catalana ha revelado que se encontraba en una relación que le impidió concentrarse en la música. "Cuando terminé la gira, estaba saliendo con alguien y recuerdo que me sentía inspirada para escribirle cartas. Y luego recuerdo que incluso veía películas de Sorrentino y escribía análisis para esa persona". Las redes no han tardado en relacionar rápidamente este suceso con Jeremy Allen White, actor de The Bear con quien tuvo una relación.
Otro suceso al que la artista ha querido hacer mención ha sido el problema que tuvo con su vestido durante la Met Gala. Al parecer, la estrechura y riguidez de su icónico vestido blanco le jugó una mala pasada, pues no solo no podía moverse bien, sino que le fue imposible sentarse. "Simplemente, fingí que me estaba desmayando y me fui", ha confesado Rosalía al explicar cómo solucionó la situación.
- Rosalía explica el retraso de 'LUX': "Estaba saliendo con alguien y me sentía inspirada para escribirle cartas"
¿Hoy habrían salido las entradas?
@MOTOMAMlTOUR, un perfil fan de X, aseguró que Rosalía tenía pensado anunciar oficialmente las fechas de su gira el pasado lunes 17 de noviembre, y que hoy viernes 21 empezaría la preventa exclusiva.
Sin embargo, seguimos sin información oficial sobre LUX Tour 2026, por lo que no parece probable que hoy puedan salir las entradas a la venta. "La comunicación oficial se ha retrasado", informó esa cuenta fan en un comunicado del pasado lunes.
"Aun así, mantenemos la información que compartimos: el LUX Tour está previsto para arrancar en marzo de 2026, con España como inicio de gira, por lo que la venta de entradas no tardará en abrirse. Y no olvidéis que, aunque contamos con fuentes cercanas, seguimos siendo una cuenta fan. Siempre intentamos contrastar todo al máximo, pero dentro del propio equipo pueden darse cambios de última hora que no siempre nos llegan a tiempo", añadió.
¿Conciertos en Europa, Canadá y Latinoamérica? Estados Unidos ya está confirmado
Tal y como filtró Ticketmaster, la nueva gira de Rosalía pasará por Orlando (Florida) el 8 de junio de 2026, por lo que sería posible que actuara en otras ciudades de Estados Unidos.
En cuanto a los rumores, LUX Tour 2026 pasaría por España, otros países de Europa, Canadá y Latinoamérica. "La gira arrancará en marzo en España, con varias fechas en Barcelona y Madrid, y más ciudades por confirmar. También visitará el resto de Europa. En junio y julio cruzará el charco para conquistar Estados Unidos y Canadá, y después continuará por Latinoamérica", asegura la cuenta @luxthetour en Instagram, a la que sigue Rosalía.
No se trata de un perfil oficial, pero asegura que su información está basada en "insiders". "Solo el tiempo dirá si se confirma", alerta.
Rosalía acredita a Dougie F en 'Porcelana'
Sigue sin haber información oficial sobre la gira por parte de Rosalía, pero hay otra novedad: la catalana ha desvelado quién es el artista que colabora en Porcela, la cuarta pista de LUX.
Aunque los fans especulaban que podía ser Frank Ocean o Travis Scott, lo cierto es que se trata de Dougie F, un cantante estadounidense que fusiona trap, pop y hip-hop.
¿El Palau Sant Jordi, confirmado?
Según La Vanguardia, el Palau Sant Jordi de Barcelona estaría confirmado como uno de los recintos de la nueva gira de Rosalía. "La artista catalana actuará en abril en el Palau Sant Jordi. Así se puede leer en un cartel difundido por redes sociales este martes", asegura el medio.
La frase oculta de 'La Perla' de Rosalía
Dos semanas después de la llegada de LUX, el cuarto álbum de estudio de Rosalía, ya todo el mundo sabe tararear La Perla. Incluso hay quien se sabe la letra al dedillo, pero ¿quién se ha dado cuenta de que hay una frase oculta en la canción?
"Estaba ciega", dice una voz que parece la de 'La Pili', la hermana de Rosalía.
¿A finales de marzo en España?
Son todo rumores, pero la nueva cuenta de Instagram @luxthetour pone fecha a los conciertos del LUX Tour 2026 de Rosalía en España. Según este perfil, la gira empezará en España y los primeros conciertos serán en el mes de marzo. ¡Ya estamos nerviosos!
Rosalía se deja ver por Madrid
Rosalía está en Madrid. Mientras los nervios por conocer las fechas de la gira van en aumento, la cantante se pasea relajada por las calles de la capital. Este miércoles, fue fotografiada con una joven que muchos dicen que es la modelo francesa Loli Bahia.
No está confirmado que sea ella, pero sí se sabe que en septiembre fueron fotografiadas juntas en París.
El escenario de 'LUX Tour 2026', una catedral con planta de cruz latina
Hay imágenes que no tienen que explicarse... Lo único, recordar que la imagen de la izquierda es la que publicó Ticketmaster al filtrar la fecha del concierto de Rosalía en Orlando (Florida).
Pre-order para la gira en la tienda de Rosalía de Reino Unido
Ticketmaster ha borrado la información sobre el concierto en Orlando, pero en la página oficial de Rosalía en Reino Unido sigue activo el enlace para registrarse y acceder el primero a la preventa del LUX Tour 2026. Se activó el pasado 9 de noviembre.
'LUX' sigue batiendo récords
¡Más buenas noticias para Rosalía! La cantante catalana se ha convertido en la primera artista de la historia en lograr cinco debuts en el número uno de las listas de Billboard con fecha del 22 de noviembre gracias a su disco LUX, que también ha conseguido auparse hasta la cuarta posición en las listas generales de Billboard 200.
Es la primera vez que Rosalía alcanza un número tan alto en la lista de Billboard 200, tras acumular 46.000 unidades equivalentes a álbumes, una cifra que combina ventas, reproducciones en streaming y descargas, de acuerdo con la revista Billboard.
¿Las colaboraciones descartadas de Rosalía?
Mientras esperamos con ansia el anuncio de las fechas del LUX Tour 2026 de Rosalía, la catalana ha publicado en redes una galería sobre el proceso de elaboración de su cuarto álbum de estudio y muchos fans se han fijado en un detalle. ¡Hay una lista de posibles colaboraciones!
Rosalía cita en su publicación nombres como Lady Gaga, Mariah Carey o Ariana Grande. ¿Son descartes (en el buen sentido) o nombres que suenan para la versión deluxe del disco?
Ticketmaster elimina la información sobre el concierto en Orlando
Tras confirmar el show de Rosalía en Orlando (Florida) y el diseño del escenario, la página web de Ticketmaster ha eliminado toda la información al respecto.
Al entrar en el enlace, aparece este mensaje: "Este evento no se puede encontrar. Serás redirigido automáticamente a la página principal en breve, o puedes ir allí ahora. Pedimos disculpas por las molestias".
Qué ha dicho Rosalía sobre su gira
Tras el estreno de LUX, Rosalía habló sobre la posible gira del disco en El País Semanal, donde aseguró que tiene tres libretas "con bocetos e ideas" sobre cómo podrían ser sus nuevos conciertos.
"Habrá que ver si se puede", dijo. "MOTOMAMI era minimalista y esto es maximalista, es como brutalista. Cómo haces que esto funcione en directo, cómo lo haces viable", le preguntó Rosalía al periodista. Si bien la artista no dijo demasiado sobre la gira, aseguró que "un proyecto así podría llevarse a espacios donde mucha gente pueda disfrutarlo".
"Es un proyecto que te invita a interpretarlo en un entorno que no es el habitual. ¿Por qué las catedrales tienen tanta verticalidad?", señaló sobre los posibles escenarios de la gira. "Este es un proyecto que busca esa verticalidad. Eso sí, es complejo. ¿Cómo aseguras que puedas ejecutar la visión?", añadió la artista.
Rosalía también explicó que LUX está pensado como un todo: "Los videoclips, la indumentaria…, pues ahora también la arquitectura". "Esto se halla en el proceso, no después", añadió la cantante, que jugó al despiste cuando el periodista le planteó que el 10 de junio de 2026 hay un gran acto previsto para inaugurar la Torre de Jesús en la Sagrada Familia de Barcelona.
También confesó que grabar el disco fue todo un reto: "No sé ni cómo lo hemos logrado, hemos hecho malabares para sacar adelante una cosa así. Grabar con la Sinfónica de Londres, dos años de estudio en Los Ángeles… Realmente nos metemos en estos líos por el amor a la música, que si no, ¿de qué?".
Rumores sobre varios conciertos en Madrid y Barcelona
Entre las especulaciones sobre la nueva gira de Rosalía se incluye información sobre varios conciertos de LUX Tour 2026 en Madrid y Barcelona.
Según @MOTOMAMlTOUR, un perfil no oficial de X, Rosalía actuaría:
- En el Movistar Arena de Madrid con "varias fechas" a "finales de marzo y principios de abril".
- En el Palau Sant Jordi de Barcelona con "varias fechas" en "abril".
Todas las fechas confirmadas del 'LUX Tour 2026'
De momento, solo se conoce una fecha oficial de la nueva gira mundial de Rosalía:
- 8 de junio de 2026 - Orlando (Florida) - Kia Center
Así es el escenario
Aunque aún no se ha anunciado, Ticketmaster ha desvelado cómo será el escenario del LUX Tour 2026, con una pasarela en forma de catedral.
"El mapa no refleja la disponibilidad de entradas", recuerda la web de la tiquetera. "Los mapas de asientos muestran la distribución general del recinto en este momento. Para algunos eventos, la distribución y las ubicaciones específicas de los asientos pueden variar sin previo aviso".
Primer concierto confirmado en Orlando (Florida)
La página web de Ticketmaster ha confirmado el primer show de la nueva gira de Rosalía. Será el 8 de junio de 2026 en Orlando (Florida), en el recinto Kia Center —con aforo para unas 20.000 personas en formato concierto—.
Aún se desconoce cuándo se anunciarán todas las fechas o cómo funcionará la venta de entradas.
La última vez que Rosalía dio un concierto
Rosalía no da un concierto propio desde el 22 de julio de 2023, cuando actuó en el Hippodrome de Longhamp de París. La artista era una de las que formaron el cartel de la edición francesa del conocidísimo festival Lollapalooza.
Allí, la artista cerró el Motomami World Tour por todo lo alto, adaptando el concierto al formato festival y a plena luz del día.
Los rumores: preventa, precios aproximados...
El pasado domingo 16 de noviembre, perfiles no oficiales como @LUXT0UR o @MOTOMAMlTOUR en X aseguraron que Rosalía saldría de gira en 2026 y que su primer concierto tendría lugar en España en el mes de marzo.
También defendieron que el anuncio oficial se haría público el pasado lunes 17 de noviembre, algo que finalmente no ocurrió. Por eso, @MOTOMAMlTOUR pidió disculpas: "La confirmación oficial se ha retrasado. No tardarán mucho en salir [las entradas] sabiendo que el tour empieza en marzo", dijo el perfil.
Además, dichas cuentas aseguraron que la preventa de entradas comenzaría el viernes 21 de noviembre. Incluso compartieron los precios aproximados de los shows:
- 130,50 € en Grada 1
- 73,50 € en Grada 2
- 96,50 € en Pista