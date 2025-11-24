Última hora 'LUX Tour 2026' de Rosalía: segunda fecha filtrada, el escenario y mucho más

La artista Rosalía vuelve a alcanzar el éxito con su cuarto disco, 'Lux'. | EP

El anuncio de la gira de Rosalía parece inminente. Los rumores llevan semanas circulando y, a falta de información oficial por parte de la cantante, las redes sociales están llenas de rumores y filtraciones sobre LUX Tour 2026. Te contamos todo lo que se sabe hasta ahora.

Dos fechas filtradas, en Orlando y Ámsterdam

Ticketmaster filtró que Rosalía actuará el 8 de junio de 2026 en Orlando (Florida) en el Kia Center, un recinto con aforo para unas 20.000 personas.

Además, la página web neerlandesa Pop-Agenda asegura que la artista celebrará un concierto el 22 de abril de 2026 en Ámsterdam (Países Bajos) en el recinto Ziggo Dome, que cuenta con una capacidad de hasta 17.000 personas.

Declaraciones de Rosalía

Tras el estreno de su disco LUX, la cantante desveló en El País Semanal que tiene tres libretas "con bocetos e ideas" sobre cómo podrían ser sus nuevos conciertos. Además, dijo que su nuevo trabajo es "maximalista, brutalista", mientras MOTOMAMI era "minimalista".

El inicio de la gira en España

Muchas son las especulaciones alrededor de la gira. Según la cuenta @luxthetour en Instagram, a la que sigue Rosalía, LUX Tour 2026 "arrancará en marzo en España, con varias fechas en Barcelona y Madrid, y más ciudades por confirmar. También visitará el resto de Europa. En junio y julio cruzará el charco para conquistar Estados Unidos y Canadá, y después continuará por Latinoamérica".

Por su parte, el perfil de X no oficial @MOTOMAMlTOUR asegura que Rosalía actuará:

En el Movistar Arena de Madrid con "varias fechas" a "finales de marzo y principios de abril".

En el Palau Sant Jordi de Barcelona con "varias fechas" en "abril".

Este mismo perfil aseguró que el anuncio oficial de la gira iba a tener lugar el lunes 17 de noviembre, algo que no ocurrió. "La comunicación oficial se ha retrasado", informó esa cuenta fan en un comunicado. "Aun así, mantenemos la información que compartimos: el LUX Tour está previsto para arrancar en marzo de 2026, con España como inicio de gira, por lo que la venta de entradas no tardará en abrirse".

De momento, todo esto son especulaciones.

El escenario

Ticketmaster también filtró cómo será el escenario del LUX Tour 2026, con una pasarela en forma de catedral.