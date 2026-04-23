Rosalía sube a una conocida bailarina italiana al confesionario de su concierto en Ámsterdam

Rosalía deja atrás el LUX TOUR en España después de ocho conciertos entre Madrid y Barcelona. Y si algo ha protagonizado los shows de la catalana han sido los artistas sorpresa que se han metido en el confesonario de la intérprete de Malamente.

La siguiente parada de Rosalía ha sido Ámsterdam, ciudad holandesa en la que la artista ha actuado en el Ziggo Dome en la primera de las dos noches este 22 de abril. Y ante la expectación de qué haría la artista con su invitado para confesar los pecados de otro después de su paso por España, se ha resuelto el misterio.

La intérprete de Candy ha vuelto a subir al escenario a un rostro famoso, pero pese a estar en Países Bajos ha invitado a la italiana Giulia Stabile. Se trata de una bailarina y presentadora de televisión con raíces españolas.

Pese a su origen español por parte de madre, la invitada ha hecho el confesionario en inglés. Y ha contado la vez en la que un chico le prometía estar enamorado de ella pero no solo tenía una novia, sino otra amante como ella, y esta última era "la novia de un amigo de él". Un lío de telenovela con el que Rosalía ha introducido La Perla.

Todo apunta a que la bailarina era quien iba a protagonizar el confesionario del concierto de Rosalía en Milán, pues estuvo presente durante entre el público durante la hora que duró el show en Italia antes de que la catalana tuviera que suspenderlo a causa de su indisposición.