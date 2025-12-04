Rozalén confirma que estará en el concierto de Shinova en el Movistar Arena de Madrid

Shinova lanzó el farol en su reciente visita a Cuerpos especiales. A un mes de su gran concierto en el Movistar Arena de Madrid, que se celebra el sábado 27 de diciembre con Europa FM como radio oficial, los de Berriz aseguraron que Rozalén les acompañaría sobre el escenario.

"Hay otra voz femenina muy bonita, nuestra amiga Rozalén (...) Ahora hay que convencerla, que ella no lo sabe", aseguraron cuando Eva Soriano y Nacho García se interesaron por las sorpresas que están preparando para ese día, en el que estarán también junto a Nina, de Morgan, primera artista confirmada.

Pues bien, el farol de Shinova ya es una realidad que ha confirmado la cantante de La Puerta Violeta en sus redes. "Son amigos, los quiero y los admiro mucho. Encima a mí me regalaron, fíjate que yo hago colaboraciones..., una de las canciones más hermosas que he podido cantar nunca, y yo no me lo pienso perder. Creo que me voy a cantar con ellos porque no todos los días se toca en el Movistar Arena, y se lo merecen", ha dicho la intérprete que acaba de anunciar un parón laboral a partir del 1 de enero de 2026.

Antes de esta pausa laboral, Rozalén ha avanzado un mes de diciembre con muchos planes. El viernes 5 ha anunciado sorpresas antes de este "Hasta Pronto" y ahora sabemos que el sábado 27 estará con Shinova cantando Volver en el Movistar Arena de Madrid. ¿Habrá nuevos anuncios en el camino?