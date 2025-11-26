Shinova confirma una nueva invitada de su concierto en el Movistar Arena: "Hay que convencerla, que ella no lo sabe"

Shinova está en plena El presente Tour, pero sacan un huequito para hablar con Eva Soriano y Nacho García para presentar su nuevo tema, Todo gira y vuelve.

"No lo consideramos tanto un cierre de etapa como el principio de algo nuevo", han detallado de manera poética en Cuerpos especiales. Y es que con esta canción la banda "abre una historia" nueva, que "cerrará en el mismo punto que abre". Y así de misteriosos han dejado sin resolver este enigma, de lo que está por venir.

12 canciones de El presente "sabían a poco", y el grupo quiso darle "una vida nueva a los temas" a través de colaboraciones de dichas canciones con artistas como Nina de Morgan, Tanxugueiras y Rafa Val. "Las canciones van madurando, evolucionan de tal manera, y ves que esa persona aportaría muchísimo a los números de Spotify", han bromeado sobre los featurings.

Su gran concierto en el Movistar Arena

Cabe recordar que Shinova tiene reservado el 27 de diciembre para dar su concierto más importante hasta la fecha en el Movistar Arena de Madrid, con Europa FM como radio oficial.

Se trata de su fin de gira, y la banda está "bien de nervios" a tan solo un mes del show. "Tenemos muchas sorpresas, van a estar muchas amigas y amigos sobre el escenario", han compartido, recordando que una de las confirmadas es precisamente Nina, de Morgan.

Además, Shinova ha desvelado en exclusiva otro de esos nombres: "Hay otra voz femenina muy bonita, nuestra amiga Rozalén". "Ahora hay que convencerla, que ella no lo sabe".

Tras este concierto tan importante en Madrid buscarán "un poco de montaña, relax". Y es que durante la gira han pasado cosas raras, como el vislumbramiento de un presunto ovni en Albacete.

Para calentar ese fin de gira junto a Europa FM, Shinova ha estrenado "un cachito" de su nueva canción, Todo gira y vuelve, por primera vez en directo desde el anti-morning show.