Rozalén hace un viaje a su interior para encontrar respuestas al sentido de las cosas en ‘Y Busqué’

Rozalén estrena 'Y Busqué', un nuevo adelanto de su cuarto trabajo discográfico.

Una subida al templo del Tepozteco, en México, es el origen de esta canción, con la que la artista pasa por distintas fases, desde la ascensión, las inseguridades y la búsqueda interior, para encontrar la respuesta a la vida, que finalmente está "dentro de mí", como dice la letra. De esta manera, la cantante lanza un mensaje de autoafirmación personal.

'Y Busqué' llega después de 'Este Tren', presentada el pasado mes de mayo, y la más reciente 'Que no, que no', canción original de la película 'La Boda de Rosa' de Icíar Bollaín.

LETRA DE 'Y BUSQUÉ' DE ROZALÉN

Un árbol viejo partido en dos,

las puertas a este viaje interior.

Los senderos tienen forma de serpiente,

tienen piedras curvas y señales que te pierden.

Las primeras dudas las lloraba el cielo.

Debes enfrentarte sola y no tener miedo.

Descargué el exceso de peso,

me quedé con el alma en los huesos,

llené de aire el cuerpo.

Y busqué, y busqué, y busqué

hasta la cima.

Y no hallé, y no hallé, y no hallé

el sentido a mis días.

Y busqué, y busqué, y busqué

hasta el fin.

La respuesta estaba dentro de mí.

Luna plena y llena de agua fría,

ilumina la noche herida.

Como el pájaro, muestro atenta mis alas.

Miro desde arriba:

la que arriesga es la que gana.

Siempre busco fuera lo que nace dentro,

que mis días felices no dependan del deseo ajeno.

Aprender a escuchar el silencio,

regalar movimientos al viento,

yo sola ante este templo.

Y busqué, y busqué, y busqué

hasta la cima.

Y no hallé, y no hallé, y no hallé

el sentido a mis días.

Y busqué, y busqué, y busqué

hasta el fin.

La respuesta estaba dentro de mí.

Y busqué, y busqué, y busqué…