Rudimental estrena nuevo vídeo para 'Lay It All On Me' con la colaboración de Ed Sheeran

Rudimental estrena videoclip para Lay it all on me , y lo hace con la colaboración de Ed Sheeran . Este single, junto a Never Let You Go y I Will For Love , se incluye en el nuevo álbum de la banda que se titula We The Generation .

TERCER SINGLE DE 'WE THE GENERATION'

Ed Sheeran en 'Lay It All On Me', el nuevo vídeo de Rudimental / YouTube

Rudimental y Ed Sheeran no es la primera vez que se unen para hacer una colaboración. Si ya vimos a los chicos de Rudimental cantando en la versión remix de Bloodstream de Ed Sheeran, ahora es el pelirrojo quien cede su voz y aparece en Lay it all on my, el tercer single de We The Generation, el nuevo álbum de Rudimental.

En el vídeo se mezclan imágenes que evocan la destrucción y la guerra y las mezclan con otras imágenes que contienen palabras con connotaciones positivas como "familia", "hermandad", "paz" y "libertad". Todo ello combinado con un claro "Lay It All On Me", frase que invita a todos a apoyarse en el grupo si se tienen problemas.

Si nos dejamos llevar por colaboraciones anteriores, parece que el equipo Rudimental - Ed Sheeran es una maquina de hacer éxitos. ¿Tendrá Lay It All On Me una repercusión parecida a colaboraciones anteriores?