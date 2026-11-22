El nuevo disco del cantante cántabro Raúl Gutiérrez, más conocido como Rulo, junto a La Contrabanda llevará por título Zona Cero, un trabajo que "nace de la máxima devastación, pero que rezuma esperanza", con el que volverá en 2027 tras casi un año sin conciertos.

Así lo ha anunciado a través de sus redes sociales, en las que ha afirmado que el álbum está "lleno de canciones de amor hacia ciertas personas que ya no están y hacia personas que sí están y que quieren vivir a pesar de las dificultades que lleva implícita la vida". "Una vida no siempre fácil, pero que considero un regalo que siempre merece la pena", ha dicho.

De este modo, el de Reinosa vuelve tras un parón de casi un año sin conciertos y sin "asomarse" apenas a las redes. En este tiempo, ha compuesto 30 canciones y grabado 19, de las que diez forman parte del disco.

"No encontraba las palabras para mostrar mi sentir, pero encontré las canciones"

Ha reconocido que, como le ha sucedido en otras ocasiones, ha tenido "un tapón compositivo" y que era "incapaz" de crear. Sin embargo, llegó una canción, Piel con piel, y, "a raíz de ella, salieron canciones a borbotones".

Rulo ha señalado que en este trabajo ha estado "muy bien rodeado", por unas personas "maravillosas" que le han arropado y que, para él, son "de los mejores músicos de este país", a los que considera "amigos desde hace tiempo". "Necesitaba ese calor humano para recorrer este camino y crear" este álbum que, ha afirmado, "es uno de los más especiales" de su carrera.

"El año que viene volveremos a la carretera. Ojalá vernos pronto", ha concluido en un vídeo difundido en sus redes, en el que aparece pintando con spray de color negro sobre paredes blancas dibujos que se han convertido en símbolos de su carrera y sin música que le acompañe, solo su voz leyendo estas palabras.

El músico y compositor cántabro ya anunció en julio, durante una actividad cultural de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria en Suances, que previsiblemente su nuevo trabajo vea la luz en marzo, aunque matizó que el calendario definitivo de salida dependerá de la discográfica.