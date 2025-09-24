Rulo y la Contrabanda anuncian un único concierto en 2026: "Necesito silencio y calma"

No ha sido un año fácil para Raúl Gutiérrez Andérez, Rulo, y, aunque la música le ha salvado, ayudándole a sobrellevar la temprana muerte de su hijo, el cantante ha decidido tomar un descanso.

Así lo he contado en sus redes sociales al anunciar una nueva y última parada en su gira o, como la llama en su publicación, La última cita, la última bala.

"Tras los últimos conciertos de esta gira que ya termina, en los que me habéis demostrado vuestro apoyo y calor, pensé que tenía que hacer un cierre más especial aun que la cita de octubre en París. Quiero cerrar esta etapa en casa, con los míos, con mis amigos y mi familia. Y quiero hacer un show especial y único", apunta el cantante sobre el único concierto de Rulo y la Contrabanda en 2026.

"Necesito silencio y calma para dedicarme de pleno a componer nuevas canciones y nuevos proyectos. No es un adiós, ni mucho menos, será un hasta la vista", añade sobre la cita.

Cuándo y dónde es el concierto de Rulo y la Contrabanda

La cita será el 17 enero en el Palacio de los Deportes de Santander y las entradas no tardarán en salir a la venta.

El jueves 25 de septiembre a las 12:00 horas se activa en la página web del artista.

Más de 30 años sobre los escenarios

El cantante de Reinosa, de 46 años, reconoce en la publicación que "no ha sido un año fácil" y apunta que "en la música y sobre el escenario" ha encontrado consuelo.

"Llevo haciendo canciones y subiéndome a los escenarios desde los catorce años. He estado en tres proyectos musicales, siempre como compositor y cantante, aunque me siento más lo primero que lo último. He grabado catorce discos. He cantado en quince países… Entregué mi vida a la música y, aunque no siempre ha sido fácil, ella me ha dado mucho más de lo que yo jamás soñé. No sé vivir, ni sentir de otra manera", concluye.