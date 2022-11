Ruth Lorenzo confiesa que, desde hace tres años, piensa cada día en dejar la música

Ruth Lorenzo no lo ha tenido fácil para llegar donde está. Y es que el camino para la murciana no ha sido precisamente de rosas en el mundo de la música: desde sus inicios en 2008 se ha encontrado con varias pierdas en el camino.

Tras quedar quinta en la edición inglesa de The X Factor con tan solo 25 años, a Ruth comenzaron a lloverle las ofertas. Incluso quisieron que fuese ella la representante de Eurovisión de Reino Unido, pero declinó la oferta al no sentirse preparada.

Los problemas vinieron cuando no se sentía libre con las condiciones que le imponía su discográfica del momento, entonces decidió devolver todo el dinero de su millonario contrato, lo que la llevó a pasar penurias e incluso tener que robar en el supermercado para comer, pero siempre fue fiel a si misma, aunque eso supusiese quedarse en números rojos.

Fue entonces cuando la cantante intentó porbar suertes en su país natal y, como ave fenix, resurgió se sus cenizas labrándose ua gran carrera profesional llena de éxitos, entre los que se encuentra su participación en Eurovisión en 2014 con su tema Dancing in the rain, que otorgó España una de las mejores posiciones de los últimos 10 años.

Su idea recurrente de dejar la música

Pero Ruth vive en una montaña rusa, y esa suerte no ha sido lineal: la cantante ha confesado a El País que, cada día durante los últimos tres años ha pensado en dejar la música debido a los abusos que ha sufrido por parte de la industria musical.

"Cambiaba de opinión cada mañana cuando entraba en la puta ducha y cantaba Tina Turner. Mi naturaleza es ser artista y es inevitable", rectificaba sobre abandonar el mundillo.

Problemas para lanzar su disco

Ruth grabó Crisálida, un disco completo, durante la cuartentena y, a día de hoy, no ha visto la luz a excepción de tres sencillos. Pero tiene un por qué.

"Cuando te das cuenta de que no puedes sacar tu disco porque no eres dueña de ese master te sientes sin libertad. No sé en qué punto está la situación, pero sé el punto en el que estoy yo. Me ha costado empoderarme y ponerme en mi lugar… Soy la dueña de mis canciones y puedo subirme al escenario y cantar", explicaba al medio.

Es por eso que la artista, hace un mes, anunció entre lágrimas que volvería a los escenarios con nueva música, después de denunciar que, como artista, "no era dueña de su arte".

9 de noviembre, su regreso

La cantante, que se ha cansado de los abusos de la industria y, que no va a permitir que su trabajo se quede en el cajón del olvido, también anunció que regresaría a los escenarios con este disco que quedó secuestrado: "Vengo a contar algo muy importante, el 9 de noviembre por fin me voy a subir al escenario a cantar el repertorio de Crisálida porque es algo que no quiero que se quede en un cajón".

"Me ha dado mucho miedo hacerlo pero que sé que no estaré sola. Quiero dar las gracias a las personas que trabajan mano a mano conmigo porque no me han abandonado. Y a vosotros por empujarme a saltar al vacío. Creo que es de las cosas más importantes que voy a hacer en mi carrera, he preparado algo super especial", añadía emocionada.

Para fializar, Ruth ha sido rotunda y directa sobre la situación: "Voy a cantar mis canciones y voy a ser libre". Su regreso tendrá lugar el 9 de noviembre en el Teatro Eslava de Madrid.