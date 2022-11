Ruth Lorenzo se corta el pelo durante un concierto en señal de protesta

Ruth Lorenzo cree que ha llegado el momento de romper con el pasado y empezar una nueva etapa. La cantante murciana, que este jueves 10 de noviembre cumple 40 años, inicia esta fase profesional con un simbólico (y viral) gesto. Ruth Lorenzo se cortó el pelo durante su concierto del miércoles 9 en el Teatro Eslava de Madrid como símbolo de la libertad.

El show madrileño no era un concierto más en la carrera de la murciana. Era la presentación de su tercer disco, Crisálida, que lleva tiempo listo pero que no había podido ver la luz hasta ahora.

"El disco se encuentra ahora mismo dentro de un cajón, en una especie de limbo legal. Es difícil verlo ahí, porque para los artistas, cualquiera de sus creaciones es parte de ellos. Podría quedarme quieta y seguir esperando, o hacer lo que voy a hacer, que es darle vida de la manera que sea. Si te soy sincera, quiero que el disco nazca como va a hacerlo el día 9, en directo. Lo único que ahora mismo puedo hacer como dueña de la creación es llevarlo a la vida", contó la artista en una entrevista con Vanity Fair publicada el martes 8 de noviembre.

Para los fans de la artista, hay que leer entre líneas estas declaraciones. Según estos, la discográfica de Ruth Lorenzo no ha querido sacar su disco y ha querido rebelarse con este llamativo acto.

En pleno concierto, la cantante sacó las tijeras para desprenderse de su melena y cantar: "Soy fuerza y libertad".

Crisálida es un canto a la libertad. "Este disco consta de diez canciones que representan los pasos hacia la pura libertad", apuntó la artista en la entrevista con Vanity Fair. "Es curioso, porque el concepto del disco ya lo tenía desde antes de que pasase todo esto, y he tenido que seguir esos diez pasos".

Con "que pasase todo esto", Ruth Lorenzo se refiere al hecho de que el disco no se haya publicado aún, un hecho que no cambia nada. "Que esté en un cajón no significa que yo no sea artista. Que no pueda ver la luz no significa que yo sea peor artista", reivindica la artista, que asegura que en si algo ha cambiado en su carrera es que ahora afronta estas situaciones desde otra perspectiva. Desde la calma.

El tener calma para ver la realidad de la situación y el que no te condicionen los pensamientos intrusivos que puedan entrar en tu mente ha sido muy valioso", dice al hablar de la seguridad que tiene en su proyecto.