Sabina recuerda la caída en el Wizink Center de Madrid: "Arrastré un micro de hierro que fue lo que me dio en la cabeza"

El 12 de febrero de 2020 Joaquín Sabina celebró su 71º cumpleaños y también su renacer. Ese día el cantante de Úbeda sufrió una estrepitosa caída al foso de Wizink Center de Madrid que le llevó directo al hospital.

Acababa de empezar su concierto de la gira No hay dos sin tres junto a Joan Manuel Serrat cuando una luz lo deslumbró y no vio el final del escenario. El de Úbeda tuvo que abandonar el recinto en ambulancia y, como canta en su nueva canción Sintiéndolo mucho, se llegó a temer por su vida.

Muchos creyeron que me habían amortizado

Cuando viajé del Wizink Center en camilla al hospital

Con los dedos del Serrat entrelazados

Devolviéndome las ganas de cantar

De esa caída ha hablado este lunes durante su visita a El Hormiguero, al que ha acudido junto a Leiva y Fernando León de Aranoa para presentar el documental Sintiéndolo much., que llega este jueves 17 de noviembre a los cines.

"Me enteré al día siguiente después de dos operaciones. Cuando estaba en el suelo quería volver al escenario y la enfermera que había me dijo que me había roto la clavícula, que era imposible. Entonces me llevaron al hospital y cuando me desperté al día siguiente me enteré de que tenía una clavícula nueva y que había tenido un hematoma en el cerebro y me habían operado esa misma noche. No me había enterado de nada", ha contado Sabina sobre el accidente.

Los días siguientes a la operación fueron anómalos. Además de celebrar que estaba vivo, Sabina reconoce que le pasaban cosas por la cabeza. "Recuerdo haber estado hablando con Javier Krahe [cantautor] y le decía: 'Sé que estás muerto, pero ¿cómo estás?", ha contado durante la entrevista. "Estuve tres o cuatro días así, pero muy feliz de respirar".

Un golpe en la cabeza con el micro

En esos primeros días, Joaquín Sabina se enteró también de que "la hostia había sido importante" ya que el escenario de Wizink Center de Madrid tiene una altura de aproximadamente dos metros.

El gran problema, como matizó Leiva, es no saber que va a suceder. "Porque si sabes que va a suceder te preparas, pero sino te caes a plomo", dijo el cantante, también invitado a El Hormiguero, calculando la caída como si fuese de un primer piso.

"Arrastré un micro de hierro que fue lo que realmente me dio en la cabeza", añadió Sabina que a consecuencia de ese golpe sufrió un hematoma intracraneal.

La caída en 'Sintiéndolo mucho', la canción de Leiva y Sabina

De todo esto habla Sabina en la canción Sintiéndolo mucho por sugerencia de Leiva, como han contado en la visita a El Hormiguero.

"Empezó para ser un homenaje a Fernando", ha contado Sabina sobre este tema. "Lei, a parte de hacerse muy amigo de Fernando, se dio cuenta de que el documental merecía una canción nueva, un traje a medida, y de ahí viene el arranque de esa canción".

Sintiéndolo mucho se escribió en un momento en que Sabina llevaba tres años sin escribir."No solo una canción, ni un solo verso. La pandemia y algo más", ha contado el jienense, que actualmente trabaja junto a Leiva en la preparación del tema Contra todo pronóstico, nombre de su próxima gira.

"Queríamos que fuese un traje a medida del documental y si queríamos que le gustase a alguien fuera a Fernando", ha concluido.