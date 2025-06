Sabrina Carpenter anuncia 'Man's Best Friend', su nuevo álbum con estreno en verano | INSTAGRAM

Sabrina Carpenter ha pulsado a fondo el acelerador en lo que respecta a la música. La artista se proclamó una de las tres reinas del Primavera Sound junto a Chappell Roan y Charli XCX, cantando incluso en directo por primera vez su nuevo single, Manchild.

Pero lo que no estaba previsto es que la estrella del pop diera un paso tan agigantado con su próximo proyecto musical: y es que Sabrina Carpenter ha anunciado su nuevo álbum, el que se convierte en su séptimo disco de estudio.

Se trata de Man's Best Friend, un álbum que parece que continuará la estela de Short N' Sweet, publicado durante el verano de 2024. Y para complacer al máximo a sus fans, la estadounidense ha desvelado que se estrena el próximo 29 de agosto.

La intérprete de Please, please, please también ha revelado la portada del álbum: en ella la propia artista aparece de rodillas sobre la moqueta, mientras la silueta de lo que parece un hombre trajeado le agarra del pelo.

En lo que parece la contraportada, aparece el torso de un perro con un collar al que adorna una chapa con el nombre del disco: 'Man's Best Friend'. Un concepto en el que Carpenter tira de nuevo de ironía erótica y sexual.

Pocos más detalles se conocen de este nuevo disco, pero se intuye que Manchild será uno de sus principales singles. Por supuesto, la noticia no ha tardado en expandirse como la pólvora y en ser aplaudida por el gran fandom internacional de Sabrina Carpenter.