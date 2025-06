Sabrina Carpenter confirma que volverá a España

Sabrina Carpenter ha sido una de las grandes estrellas de la última edición Primavera Sound de Barcelona, brindando uno de los shows que, a buen seguro, será de los más recordados del festival.

La nueva diva del pop quiso mostrar el entusiasmo que sentía con la cita cantando por primera en directo su reciente nuevo single, Manchild, además de los grandes éxitos de su álbum Short N' Sweet, como Espresso o Please, please, please, que la han aupado a las primeras posiciones de las listas de éxitos.

"Primavera España te amo te amo te amo", ha escrito la cantante en su post de agradecimiento en Instagram, "que show tan especial y público tan especial"

"Mi primera vez tocando en Barcelona, pero muy seguramente no será la última!!! Gracias a mi sorprendente, talentosa y trabajadora banda, bailarines y miembros del equipo", ha escrito la cantante, asegurando que volverá a nuestro país para llevar a cabo otro concierto.

De hecho, este no fue el único gesto de cariño que la autora ha tenido con el público que se dio cita en el Parc del Fòrum, ya que incluso intentó a hablar en catalán ante un público totalmente entregado a su ídolo.