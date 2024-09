Sabrina Carpenter, la elegida de Christina Aguilera para celebrar sus 25 años en la música

Christina Aguilera quiere hacer un homenaje a sus grandes éxitos, y qué mejor manera de celebrar todos aquellos hits que de la mano de la artista de moda, Sabrina Carpenter.

La artista ha celebrado los 25 años de su álbum debut, lanzado en 1999. De este proyecto salieron canciones de la talla de Genie in a Bottle y What a Girl Wants.

Y para rendirle homenaje a su primer proyecto musical Aguilera se ha asociado con Spotify para la serie Spotify Anniversaries, con la que ha creado una sesión de 26 minutos.

En esta la artista recibe a varios invitados, entre los que se encuentra MGK, quien ha colaborado con un solo de guitarra en Genie in a Bottle, mientras que Heather Holly, compositora del álbum original, la acompaña vocalmente en Obvious, una balada escrita por ambas.

Pero lo que más ha sorprendido ha sido el final. Christina ha hecho hueco para los nuevos talentos al invitar a la estrella pop Sabrina Carpenter, con quien ha interpretado a dúo What a Girl Wants.

Aguilera, un referente para Carpenter

En 1999 no solo salió el álbum debut de Christina Aguilera, sino que nació Sabrina Carpenter. "Estoy alucinando", le dijo la autora de Expresso a su compañera. Allí reveló que su madre le había enseñado a Aguilera por primera vez a través de un vídeo en el que la autora de Come on Over Baby cantaba con tan solo ocho años.

Esto inspiró a Carpenter desde pequeña: "¡Eras una niña! Pensé, '¿Cómo es que eso sale de ese cuerpo?'. Fue la razón principal por la que comencé a cantar y quise ser cantante".

Cabe recordar que la intérprete de Please, please, please se ha inspirado notablemente en Aguilera para su último álbum de éxito, Short N' Sweet.