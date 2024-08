Sabrina Carpenter se inspira en Christina Aguilera para su disco 'Short n Sweet'

La cantante y actriz Sabrina Carpenter ha revelado que su próximo álbum está inspirado en una de las artistas que más admira: Christina Aguilera.

La intérprete de Espresso, conocida por su versatilidad y su capacidad para reinventarse, ha citado a la diva del pop como una de sus mayores influencias desde el comienzo de su carrera, y ahora la ha utilizado como inspiración en su nueva música.

En una entrevista reciente para la revista Paper, Carpenter ha mencionado que siempre ha admirado la fuerza y versatilidad de Aguilera, especialmente su habilidad para fusionar géneros y mantener una autenticidad inquebrantable.

"Me encanta Christina Aguilera", ha dicho. "Ella fue una de mis primeras ídolos e íconos. Tenía 11 años y no podía sacarme su nombre de la boca. Ella es muy especial para mí. Esas canciones me criaron", ha comentado Sabrina.

Con este nuevo proyecto, Sabrina Carpenter busca no solo rendir homenaje a su ídola, sino también demostrar su crecimiento artístico y su deseo de crear un legado propio en la industria musical.

Sin duda, hay rastros de íconos del pop del pasado en Short n' Sweet, pero el disco va del country al pop, del R&B al disco, demostrando así la clara versatilidad de la estadounidense.