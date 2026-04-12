Sabrina Carpenter pide perdón por confundir un grito árabe con un canto tirolés en Coachella

Tras su primer concierto en Coachella 2026, Sabrina Carpenter ha pedido perdón tras confundir una zaghrouta, una celebración tradicional árabe, con un yodel o canto tirolés. Este incidente encima del escenario desató una oleada de críticas en redes sociales, pues muchos usuarios consideraron que fue un comportamiento insensible con la diversidad cultural.

Sabrina Carpenter: "¡Ahora ya sé lo que es una zaghrouta!"

"Mis disculpas, no vi a esta persona con mis ojos y no pude escuchar claramente", ha escrito la cantante en X (antes Twitter). "Mi reacción fue de pura confusión, sarcasmo. No tenía mala intención. ¡Podría haberlo manejado mejor! ¡Ahora ya sé lo que es una zaghrouta! A partir de ahora, doy la bienvenida a todos los vítores y cantos tiroleses", ha añadido.

¿Qué dijo Sabrina Carpenter?

Mientras Carpenter se sentaba al piano durante su espectáculo en Coachella, un fan gritó una zaghrouta, un grito agudo que suelen utilizar las mujeres en el mundo árabe para mostrar euforia o celebración en fiestas. Al escucharlo, la artista dijo: "Creo que oí a alguien hacer yodel [o canto tirolés]. ¿Es eso lo que estás haciendo? No me gusta".

A modo de respuesta, el fan dijo: "¡Es mi cultura!", a lo que Carpenter añadió: "¿Esa es tu cultura, hacer yodel?". "Es una llamada de celebración", explicó el fan. En ese momento, la artista bromeó: "¿Esto es Burning Man? ¿Qué está pasando? Esto es raro".