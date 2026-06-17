Saiko tira de nostalgia y reggaetón clásico en su nuevo álbum 'Los Angelitos'

El reggaetón más clásico vuelve con fuerza en Los Angelitos, el segundo álbum del joven artista urbano Saiko. El de Armilla ya tiene todo listo para el lanzamiento de su nuevo proyecto el próximo 19 de junio y ha desvelado un tracklist con 14 cortes que han entusiasmado a sus fans.

Ya los propios nombres de las canciones anticipan que se trata de un disco en el que la calle y las melodías pegadizas marcan la pauta, poniendo el foco en los puestos más altos de las listas veraniegas.

Uno de los aspectos más sorprendentes de Los Angelitos es el gran número de colaboraciones de renombre que ha conseguido Saiko, con leyendas del reguetón como Wisin, Yandel, Chencho Corleone, De la Ghetto o Jowell & Randy, mostrando la voluntad del joven talento de homenajear la figura de estas estrellas.

Además, el granadino mantiene todavía algo de misterio, ya que quedan colaboraciones por descubrir, por lo que las especulaciones en redes sociales no han tardado en aparecer sobre quién será el invitado misterioso al disco.

Con este trabajo, Saiko vuelve a demostrar que sabe muy bien cómo jugar sus cartas tras la publicación de proyectos como Saliendo del Planeta, Sakura y Natsukashii Yoru, ampliando su universo musical con una propuesta que huele a verano y a perreo.