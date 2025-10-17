Leire Martínez aparece por sorpresa en el concierto de Saiko en Madrid para cantar 'Mariposas'

Los escenarios y Leire Martínez son inseparables. Después de celebrar su showcase con Europa FM en Burriana (Castellón), la artista ha vuelto a actuar en directo como invitada en el concierto del cantante Saiko en el Movistar Arena de Madrid, celebrado este jueves 16 de octubre.

Por sorpresa, ambos han querido sorprender al público para cantar juntos Mariposas, su colaboración incluida en el disco del granadino Natsukashii Yoru publicado el pasado 20 de junio. Esta supuso la segunda canción de la carrera en solitario de Leire Martínez tras su etapa en La Oreja de Van Gogh.

En esta inesperada fusión musical, lo urbano y los ritmos pop se unen para cantarle a un amor pasado. "No quiero pensar que me quedé con tantos besos y rosas / Por darte mi amor, llorando y con la voz temblorosa / Te pido que pienses bien las cosas / Que prefiero discutir a voces que esta casa tan silenciosa / Te fuiste y contigo te llevaste las mariposas, ah, mariposas", dice el estribillo.

Hacia su primer álbum

En su reciente showcase con Europa FM en Burriana, Leire Martínez desveló al público que su esperado álbum debut en solitario verá la luz en febrero de 2026, aún sin una fecha concreta. En él estarán incluidos, entre otros, sus dos primeros sencillos: Mi nombre y 3 deseos.

Así, este lanzamiento coincidirá con el inicio de su gira en 2026, ya que ambos acontecimientos tendrán lugar en el mes de febrero. De momento, la artista tiene agendados cuatro conciertos para presentar su trabajo discográfico al público: