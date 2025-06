Samantha Hudson, Alizzz y otros 23 artistas explican su presencia en Sónar 2025 tras la polémica con Israel

A través del colectivo Comunidad de Artistas, un total de 25 cantantes —entre ellos, Alizzz y Samantha Hudson— han compartido un manifiesto en redes sociales para explicar por qué han decidido mantener sus actuaciones en el festival Sónar 2025 de Barcelona tras la noticia de que el fondo israelí KKR invierte en Superstruct, empresa propietaria de festivales de música como el Sónar. "Condenamos rotundamente el genocidio que el gobierno israelí está perpetrando contra el pueblo palestino", empieza diciendo el comunicado.

"Algunxs artistas que formaban parte del cartel decidieron cancelar su participación al poco después de conocer la noticia, como medida de presión para que Sónar se pronunciara. Otrxs optamos por iniciar conversaciones con las diferentes partes afectadas. [...] Desde el primer momento, el equipo humano de Sónar mostró disposición para la escucha y el diálogo, y gracias a estos intercambios, hemos mantenido la esperanza de hacer cambios significativos", comparte Comunidad de Artistas.

Las acciones tomadas por Sónar 2025

Los artistas pertenecientes a este colectivo se reunieron con varias asociaciones para "compartir en profundidad las líneas de acción del boicot". Al final, se lograron las siguientes acciones por el diálogo entre Comunidad de Artistas y el festival:

"1.- Condenar públicamente el genocidio palestino.

2.- Desvincularse de la actividad del fondo de inversión KKR.

3.- Eliminar los patrocinios de Coca-Cola.

4.- Eliminar los patrocinios de McFlurry.

5.- Alinearse con l' Ajuntament de Barcelona en la presión para que la Fira no acoja stands del gobierno israelí ni de empresas vinculadas con la industria armamentística.

6.- Incluir en su programación un fórum de debate para abordar, desde diferentes ámbitos y con distintos agentes culturales, los temas que este conflicto ha sacado a la luz, y repensar la financiación de la cultura.

7.- Hacer una donación significativa a ONGs que operan en la franja de Gaza y Cisjordania".

"Sónar, por ahora, no tiene potestad para dejar de formar parte de Superstruct, empresa que cuenta con KKR entre sus inversores", desvela el colectivo de artistas. "Sin embargo, sí ha podido y puede realizar cambios significativos en la financiación del festival, así como su proyección y transparencia. Esperamos y confiamos que los cambios no terminen aquí; creemos que todo esto está siendo una oportunidad para repensarse, no solo por parte de los festivales y sus programaciones, sino también de los trabajadores de la cultura y el público", añade.

Aparte de Alizzz o Samantha Hudson, el resto de artistas firmantes son: Alba G. Corral, Amanda Mur, Angel Molina, Baldman, Candadismo, Carlotto Rose, Claudia Mallart, Cora Novoa, Desilence, Huaqián Zhang, Jordi Massó, Lucient, L’Miranda, Maria Arnal, María Latina, Mushkaa, Nahoomie, Nina Emocional, Ouineta, People You May Know, R-010 & Venerandi, T.Modet y Tarta Relena.