Sebastián Yatra y Marta Sánchez lideran el cartel de las celebraciones del Día de la Hispanidad en Madrid

Madrid vuelve a ejercer de nexo cultural a los lados del Atlántico con una nueva edición del Festival Hispanidad, que tendrá lugar entre el 2 y el 12 de octubre de 2026. Un evento con una programación que combina música, danza, literatura o gastronomía con los que celebrar el vínculo entre culturas y que tiene al colombiano Sebastián Yatra como gran protagonista del cartel.

El autor de Tacones rojos actuará de forma gratuita el próximo sábado 10 de octubre en la Plaza de España, entusiasmando a sus fans madrileños a bases de sus conocidas baladas y pop latino con el que se ha convertido en todo un icono mundial.

Sin embargo, no será la única estrella encargada de poner a bailar la céntrica plaza de la capital, ya que Marta Sánchez actuará apenas un día después celebrando sus cuatro décadas de carrera con éxitos como Soy yo o Desesperada.

Además, también se habilitarán otros espacios como la Puerta del Sol, la Plaza Mayorel, Parque de Santander y los jardines del Palacio de Vistalegre para dar cabida a todos los artistas invitados a los festejos como Arturo Sandoval, Aymée Nuviola, Cimafunk, La Chica, Tipa Tipo, Los Cumbia Stars, Lin Cortés, Nat Simons y Los Nikis de la Pradera, o el espectáculo flamenco al cargo del restaurante/tablao Corral de la Morería.

Uno de los aspectos más destacados del festival es la inclusión de Estados Unidos como país invitado de Hispanidad 2026, permitiendo la inclusión de World Street Brass Band de Nueva Orleans como uno de los representantes musicales del país norteamericano.