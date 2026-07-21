Shakira felicita a La Roja: "Dicen que soy el talismán de España, pero es España quien me da suerte a mí"

Shakira, en uno de los conciertos de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour | Gtresonline

Shakira se ha convertido en el "talismán de España". La colombiana ha sido la encargada de hacer el himno oficial de los dos Mundiales que ha ganado la selección española: primero con el Waka Waka en 2010, y ahora con Dai Dai en 2026. Es por eso que, a pesar de encontrarse en Estados Unidos, la artista quiso estar presente en la celebración de La Roja que tuvo lugar este 20 de julio en Madrid.

La cantante envió un vídeo felicitando a la selección que se proyectó ante miles de espectadores en las pantallas de Cibeles, cuando el equipo ya se encontraba en el escenario. "Quiero felicitar a La Roja y a España por este triunfo tan merecido", comenzaba a decir con la camiseta de la selección puesta.

Shakira manda un vídeo a la selección española tras ganar el Mundial 2026 | REUTERS/Eduardo Munoz

"Ha sido un equipo que realmente le ha demostrado al mundo lo que es trabajar en cooperación, lo que es tener una sola mente y un solo corazón. Qué alegría poder vivir esto con ustedes. Qué ganas de estar ahí para celebrar con ustedes por todo lo alto", continuaba.

Shakira aseguró que aunque muchos la llaman "el talismán de España", nuestro país le da suerte a ella, lo que demuestra "que tenemos un vínculo inquebrantable". "Los quiero mucho, y nos vemos muy muy pronto. ¡Celebrad!" concluía.

Menos de dos meses para la residencia de Shakira en Madrid

Tal y como lo expresaba en el vídeo, queda muy poco para que Shakira actúe en nuestro país. El próximo 18 de septiembre, la colombiana arrancará una serie de once conciertos en Madrid como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Los shows tendrán lugar en el Espacio Iberdrola, en Villaverde Alto, donde se construirá un estadio temporal para acoger a los miles de fans que acudirán a ver a la colombiana.