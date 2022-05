Segunda semifinal Eurovisión 2022: qué países pasan a la final y cuáles quedan fuera

La final de Eurovisión 2022 está a la vuelta de la esquina y ya está todo listo para su celebración el sábado 14 de mayo. Después de la semifinal de este jueves, ya conocemos a los 10 últimos finalistas, que se suman a los miembros del Big Five y a los 10 ganadores de la primera semifinal.

Los diez finalistas han sido elegidos a partir del voto de un jurado experto (que puntúa un 50) y el voto de los telespectadores de los 18 países participantes en esta cita junto con España, Reino Unido y Alemania (que puntúa el otro 50%). Si diez siguen dentro, los otros ocho participantes se quedan fuera de Eurovisión.

¿Y por qué ha votado España en esta semifinal y no en la otra? ¿O no en las dos? Porque los miembros del Big Five se dividen para participar en las dos semifinales. A Chanel le ha tocado unirse a la segunda para presentar SloMo, la canción de Leroy Sánchez con la que tratará de hacerse con el micrófono de cristal de Eurovisión 2022.

Los 10 países que pasan a la final de Eurovisión tras la primera semifinal

Miss You - Jérémie Makiese (Bélgica)

Lights Off - We Are Domi (República Checa)

Fade to black - Nadir Rustamli (Azerbaiyán)

River - Ochman (Polonia)

Jezebel - The Rasmus (Finlandia)

Hope - Stefan (Estonia)

Not the Same - Sheldon Riley (Australia)

Hold me closer - Cornelia Jakobs (Suecia)

Llámame - WRS (Rumanía)

In corpore sano - Konstrakta (Serbia)

Los ocho países que se quedan fuera de Eurovisión tras la primera semifinal

Ela - Andromache (Chipre)

Lock Me In - Circus Mircus (Georgia)

I.M - Michael Ben-David (Israel)

I am What I am - Emma Muscat (Malta)

Stripper - Archille Lauro (San Marino)

That’s Rich - Brooke (Irlanda)

Circles - Andrea (Macedonia del Norte)